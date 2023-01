Dresdner Stadtführer igeltour hat 2023 acht Premieren im Programm

Erster Stadtrundgang in diesem Jahr führt am Sonntag zu den Elbschlössern.

Dresden. Mit einer Führung durch „Die Parks der drei Loschwitzer Elbschlösser“ beginnt am Sonntag, 15. Januar, um 14 Uhr das diesjährige Programm der Stadtführer von igeltour. Insgesamt werden in diesem Jahr 58 Themen-Touren an 196 Terminen angeboten – die „StadtRundgänge 2023“ stehen wieder unter dem Motto „Zu Hause unterwegs“ und wollen Dresdner Geschichten und Geschichte unterhaltsam, aber fundiert vermitteln – auch Einheimischen.

Acht Premieren im Plan

Neu im Programm sind auch in diesem Jahr wieder einige Themen. Es gibt acht Premieren, die erste ist am 4. Februar ein Rundgang durch "Die Pirnaische Vorstadt – Auf der Suche nach Identität". Von Februar bis Mai geht es außerdem "Auf den Spuren der ersten ,Electrischen' durch die Johannstadt", Strehlen wird vorgestellt als ehemaliges Bauerndorf und königliche Sommerfrische, außerdem geht es in die Friedrichstadt, ins Ostragehege, nach Cotta und in den Weinbau von Cossebaude. Besonders ist am 25. März die Premiere von "Wahr oder falsch – eine Lügentour für Kinder im Barockviertel Innere Neustadt". Das komplette Jahresprogramm findet sich unter www.igeltour-dresden.de.

Unter dieser Adresse sind auch online Tickets erhältlich, sonst vor Ort an den Treffpunkten der Rundgänge. Vorherige Buchungen sind nur für die Wein- und Erlebniswanderungen notwendig. Das Jahresprogramm liegt auch aus – unter anderem in den Stadtbezirksämtern und Bürgerbüros, in Kultur- und Soziokultureinrichtungen der Stadt, in den Thalia-Buchhandlungen und im igeltour-Büro an der Bautzner Straße 46b.

Von hp