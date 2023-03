﻿Stadtforum Dresden: So steht es um den Bau des neuen Verwaltungszentrums

Das Stadtforum, wie das neue Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz getauft wurde, soll nicht nur Büros beinhalten, sondern mit einer Kantine und Parkplätzen auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das ist der Stand auf der Baustelle.

Dresden. Am Entstehungsort des Neuen Verwaltungszentrums zwischen Waisenhausstraße und Ferdinandplatz war Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zuletzt im Frühling 2022, als der Grundstein gelegt wurde. Seitdem konnte er vom Rathaus aus beobachten, wie der Rohbau des Gebäudes Stockwerk um Stockwerk in die Höhe wuchs. „Die erfreuliche Vorabbotschaft: Wir liegen sehr gut im Zeitplan und können frohen Mutes darauf schauen, pünktlich einzuziehen“, sagte der OB nun bei einer Baustellenbegehung am Freitag. 2025 soll das Gebäude fertig sein.

Kantine, Kaffeebar und Parkplätze für die Öffentlichkeit

Das neue Zentrum, dem die Dresdnerinnen und Dresdner via Abstimmung den Namen „Stadtforum“ gegeben haben, soll nicht nur Teilen der Stadtverwaltung Platz bieten, sondern auch als zentral gelegener Ort der Begegnung dienen. Untergeschosse, Erd- und erstes Obergeschoss werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Neben einem offenen Empfangsbereich im Erdgeschoss soll es eine Kaffeebar und eine Kantine mit Selbstbedienungskonzept geben. Auch das Fundbüro wird dann im unteren Teil des Forums untergebracht sein. Von rund 200 Autostellplätzen, die unter dem Gebäude entstehen, werden rund 150 öffentlich nutzbar sein. Auch für Fahrradstellplätze und Umkleiden mit Duschen ist unterirdisch Platz.

Ab dem zweiten Obergeschoss beginnt dann die Büroebene des Forums. Die soll geprägt sein von einer offenen, einladenden Atmosphäre, erklärte Hilbert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in kleinen Ein- bis Dreipersonenbüros arbeiten. In einem sogenannten „Working Lab“ auf der Kreuzstraße wurden die neuen Arbeitsstrukturen bereits mit 166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 15 verschiedenen Organisationseinheiten getestet. „Das sind Vorbereitungen, um einzutauchen in eine völlig andere Arbeitsumgebung, als man sich landläufig in der Verwaltung vorstellt“, sagt Hilbert. Unter anderem soll es im neuen Verwaltungszentrum keine Papierarbeit mehr geben. Man wolle sich außerdem von den üblichen Bürozeiten entfernen: Das Stadtforum werde von früh um fünf bis 22 Uhr geöffnet sein.

Aktuell befindet sich das zweite Obergeschoss im Rohbau, in den darunterliegenden Etagen installieren Bauarbeiter Technik und Dämmung. Bis Herbst 2023 sollen die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein. Rund 33 500 Quadratmeter Bruttofläche verteilen sich dann auf insgesamt neun Geschosse. Wie die Fassade des fertigen Forums aussehen soll, können Passanten aber jetzt schon an einem Musterstück an der Waisenhausstraße sehen. Beiger Naturstein und braunes Blech prägen das Bild des Baus.

Dass das Vorhaben so gut in der Zeit liege, sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Axel Walther, Geschäftsleiter der Kommunalen Immobilien Dresden. Durch Lieferkettenprobleme sind derzeit viele Bauvorhaben verlangsamt. Dass man davon nicht betroffen sei, habe allerdings seinen Preis. Für so entstandene „Kostenprobleme“ müsse man nun gemeinsam eine Lösung finden. Bereits zu Baubeginn hatten Kritiker angekündigt, die Kosten des Projekts würden die eingeplanten 139 Millionen Euro vielfach übersteigen.

Öffentliche Baustellenbegehungen gibt es am 13. Mai und am 17. Juni.