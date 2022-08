Am Wochenende ist wieder Stadtfest in Dresden. Neben Musik und Kultur bedeutet das auch Straßensperrungen und Polizeipräsenz. DVB und VVO verstärken ihre Linien fürs Partyvolk.

Dresden. Am Wochenende kommt das Dresdner Stadtfest „Canaletto“ in seiner ursprünglichen Größe und ohne Corona-Einschränkungen zurück. Drei Tage lang laden acht Bühnen und über 300 Händler auf der Altstädter und Neustädter Elbseite die Besucher zu Musik, Tanz, Kunst und Gastronomie ein. Nachdem die abgespeckte Corona-Variante im vergangenen August rund 350 000 Menschen anlockte, rechnen die Veranstalter beim diesjährigen Fest mit einer halben Million.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SILLY, MIA., Joel Brandenstein, Firebirds und ESKEI83

Die Konzertbühne auf dem Theaterplatz bespielen in diesem Jahr Tom Gregory, Silly, Mia., Joel Brandenstein, die Firebirds und der Dresdner Deejay ESKEI83. Auf dem Schlossplatz bekommen die Besucher Chansons, jazzigen Pop und sanften Rock zu hören. Zum Lachen lädt das Boulevardtheater ein, das dem Publikum auf dem Neumarkt Auszüge aus seinen Klassikern präsentiert. Für die jüngsten Besucher hat das Team um "Canaletto"-Organisator Frank Schröder eine Kinderdisco und ein Lego- und Nintendo-Areal vorbereitet.

Spendenaktion für Nationalpark Sächsische Schweiz

Das traditionelle Feuerwerk fällt wegen der anhaltenden Waldbrandgefahr aus. Die dafür bereitgestellten 5000 Euro spenden die Macher des Stadtfests laut eigenen Angaben dem Förderverein des Nationalparks Sächsische Schweiz, wo vor wenigen Wochen das Feuer ausgebrochen war. Weitere Gelder wollen die Veranstalter am Wochenende sammeln. Unter dem Motto "Bäume statt Böller" können Stadtfest-Besucher ihre Spende in extra bereit gestellten Boxen an allen Bierwagen abgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umfangreiche Straßensperrungen am Festwochenende

Wegen des dreitägigen Events kommt es bis Montag, 12 Uhr zu weiträumigen Sperrungen im Zentrum. Betroffen sind unter anderem: Alle Zufahrten auf den Neumarkt und die Schloßstraße, die Augustusbrücke, Sophienstraße (ab Kleine Brüdergasse nordwärts) und die Straßenverbindung Sophienstraße/Terrassenufer. Ebenfalls dicht ist die Verbindung zwischen Sophienstraße und Taschenberg vor dem Residenzschloss sowie zwischen der Kleinen Brüdergasse und Taschenberg, die Fläche zwischen der Kathedrale und Chiaverigasse, die Augustusstraße zwischen Schloßplatz und Brühlsche Gasse, das Terrassenufer Höhe Steinstraße bis Kreuzung Devrienstraße/Kleine Packhofstraße sowie der Bernhard-von-Lindenau-Platz. Alle Sperrungen sind im Themenstadtplan eingezeichnet.

DVB schicken ihre Linien auf Extra-Fahrten

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) empfehlen den Besuchern, das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit dem Neun-Euro-Ticket zu kommen. Um alle von A nach B bringen zu können, fahren die Straßenbahnlinien 2, 4, 9, und 11 sowie die Buslinien 62 und 68 abends häufiger, erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch. Zusätzlich sind Sonderlinien zwischen Postplatz und Tolkewitz beziehungsweise Wölfnitz unterwegs. Das Gleiche gilt für die Strecke zwischen Pirnaischer Platz und Gorbitz beziehungsweise Mickten. Auch die aktuelle Ersatzverkehrslinie EV3 zum Wilden Mann fährt häufiger als sonst. Für Nicht-Dresdner bietet der Verkehrsverbund Oberelbe am Wochenende zusätzliche S-Bahnen von Dresden nach Meißen und Pirna sowie Busse in die Region an.

Glasflaschenverbot und Polizeipräsenz

Wer mit dem Auto kommt, kann unter der Carolabrücke, an der Sarrasanistraße und am Finanzministerium parken. Glasflaschen sind auf dem gesamten Festgelände verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 5000 Euro rechnen, erklärt die Stadtverwaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sinne der Sicherheit sind am Wochenende zahlreiche Streifen zu Fuß und auf Pferden unterwegs, erklärt die Polizeidirektion Dresden, die sich fürs Stadtfest Verstärkung von der sächsischen Bereitschaftspolizei gesichert hat. Bei Straftaten oder anderen Delikten können sich Besucher auch an den eingerichteten Standort der Polizei auf der Devrientstraße neben dem Landtag wenden.

Stadtfest-Programm: canaletto-fest.de/programm/

Alle Sperrungen: dresden.de/verkehrsbehinderungen