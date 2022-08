Mit einer halben Million Besucher hatten die Macher des Stadtfests in Dresden gerechnet. Doch dann kam nach Wochen eitlen Sonnenscheins der Dauerregen. So fällt die Bilanz von „Canaletto“ aus.

Dresden. Eine halbe Million Besucher: Das war das Ziel der Stadtfestmacher in diesem Jahr. Erreicht haben sie es nicht, was angesichts des Wetters am vergangenen Wochenende auch niemanden wundern dürfte. Obwohl es den Sonnabend beinah durchgeregnet hat, konnte „Canaletto“ laut Veranstaltern rund 400000 Menschen anlocken.

„Auch wenn die Natur den Regen bitter nötig hatte, sind wir erleichtert, dass wir heute wieder bei trockenem Wetter Bilanz ziehen können“, sagte Stadtfest-Organisator Frank Schröder am Sonntag. Das Event sei nicht nur gut besucht gewesen, sondern auch friedlich abgelaufen. Nennenswerte Vorkommnisse habe es nicht gegeben.