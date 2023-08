Stadtfest in Dresden: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Dresden. Am Wochenende feiert Dresden „Canaletto – Das Dresdner Stadtfest“. Während der Veranstaltung selbst und für den Auf- und Abbau nach der Feier kommt es deshalb zu Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon seit Montag ist der Theaterplatz zwischen Sophienstraße und Terrassenufer gesperrt. Ab Dienstag, 22. August, um 12 Uhr kann der Verkehr dann wieder rollen. Das Terrassenufer selbst, der Bernhard-von-Lindenau-Platz und die Devrientstraße sind von diesem Donnerstag bis kommenden Montag, 12 Uhr, gesperrt.

Lesen Sie auch

Im gleichen Zeitraum kann man auch nicht durch die Sophienstraße (ab Kleine Brüdergasse) fahren. Für etwa 20 Minuten ist die Carolabrücke am Sonnabend von 15.05 bis 15.25 komplett gesperrt. Auch einzelne Parkplätze an der Carolabrücke, dem Ostra-Ufer, der Pieschener Allee und in der Sarrasanistraße werden für das Fest blockiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet: dresden.de/verkehrsbehinderungen

DNN