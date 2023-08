Dresden feiert sich selbst – die Bilder

Geld für Sport, Kunst und Kultur

Mäzenatentum in Dresden – Wie reiche Bürger die Stadt prägten und prägen

In Dresden stehen einige Gebäude, die vermögende Bürger finanziert haben. An fünf Beispielen, drei historischen und zwei aktuellen, zeigt sich, wie diese Mäzene das Stadtbild veränderten und Einfluss auf Kunst, Kultur und Sport in Dresden nahmen.