Dresden feiert: Alles, was Sie zum Stadtfest „Canaletto“ wissen müssen

Dresden. Bald geht es los: Am Freitagabend eröffnet Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf dem Theaterplatz das Stadtfest „Canaletto“ – und damit drei Tage voller Konzerte und Kulturprogramm in der Innenstadt Dresdens. Mit dabei sind wieder das Riesenrad, zahlreiche Musikshows und die Blaulichtmeile der Polizei. Es gibt aber auch Neuerungen. Alles, was Sie zu dem Spektakel wissen müssen, erfahren Sie hier:

Wann geht es los?

Die Eröffnung des Stadtfests findet am Freitag, 18. August um 19 Uhr auf dem Theaterplatz statt. Das erste Konzert spielen dort die Dresdner Philharmoniker. Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August beginnen die ersten Veranstaltungen jeweils um 11 Uhr.

Kostet das Stadtfest Eintritt?

Nein, alle Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich. Nur Essen und Getränke, natürlich die Waren der diversen Aussteller und der Eintritt fürs Riesenrad kosten Geld. Ein Tipp für Sparkassenkunden: In den Filialen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, die das „Wheel of Vision“ sponsort, gibt es Coupons für zwei Euro Ermäßigung auf den Fahrpreis.

Wo findet das Stadtfest statt?

Das Stadtfest ist über die ganze Dresdner Innenstadt verteilt. Bühnen mit Platz zum Tanzen, Essens- und Getränkestände gibt es auf der Neustädter Seite am Jorge-Gomondai-Platz, am Goldenen Reiter und am Königsufer neben der Augustusbrücke.

Auf Altstädter Seite befinden sich sechs Bühnen auf dem Theaterplatz, dem Schlossplatz, zwischen dem Dresdner Schloss und dem Taschenbergpalais, auf dem Postplatz (wo auch das Riesenrad „Wheel of Vision“ zu finden ist) und auf der Piazza an der Schlossstraße.

Vor dem Sächsischen Landtag werden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sich bei der „Blaulichtmeile“ präsentieren. © Quelle: Michael Lukaszewski

Außerdem nehmen zahlreiche Institutionen wie die Dampferflotte, der Landtag, der Kulturpalast und die SZ-Druckerei am Stadtfest teil. Auf der Hauptstraße gibt es eine Ausstellermeile, auf dem Neumarkt ein Open Air Theater, vor dem Hotel Bellevue einen Mittelaltermarkt und vor dem Landtag die Blaulichtmeile der Polizei.

Welche Künstler treten auf?

Der diesjährige Haupt-Act ist der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler. Er tritt am Sonntag um 20.40 Uhr auf dem Theaterplatz auf. Dort sind unter anderem auch die Dresdner Rockband „Letzte Instanz“ (Freitag 23.50 Uhr), „Juli“ (Sonnabend 19 Uhr) und das DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ (Sonnabend 23.55 Uhr) zu sehen. Den Abschluss am Sonntagabend macht diesmal nicht das traditionelle Feuerwerk, sondern eine Drohnen-Laser-Show.

Alvaro Soler trat schon im Sommer letzten Jahres in der Jungen Garde auf. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Auf anderen Bühnen sind regionale Künstler, Salsa-, Elektro- oder Jazz-Klänge und vieles mehr zu hören. Laut Veranstalter treten insgesamt rund 1 000 Künstler auf. Näheres zum Programm finden Sie in unserer Zusammenfassung oder auf der Internetseite des Stadtfestes.

Wie komme ich zum Stadtfest?

Wer von außerhalb mit dem Zug anreist, steigt am besten am Dresdner Hauptbahnhof aus. Von dort geht es über die Prager Straße bequem zu Fuß in die Innenstadt. Auch vom Bahnhof Neustadt aus sind es nur etwa zehn Minuten Fußweg bis zur Bühne am Jorge-Gomondai-Platz.

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Schauplätze des Stadtfestes gut erreichbar. Mitten im Geschehen liegen die Haltestellen Postplatz, Pirnaischer Platz, Prager Straße und Altmarkt auf Altstädter Seite, Carolaplatz, Neustädter Markt und Albertplatz auf Neustädter Seite. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) stellen für das Stadtfest jedes Jahr zusätzliche Fahrzeuge zur Verfügung. Zur Verbindungsauskunft der DVB geht es hier.

Autofahrer sollten einige Straßensperrungen beachten: Die Überfahrten Hauptstraße (An der Dreikönigskirche, Metzer Straße, Ritterstraße) sind schon ab Donnerstagmorgen und bis Montagnachmittag gesperrt. In der Altstadt sind Terrassenufer, Sophienstraße, Theaterplatz und Schlossstraße während des Stadtfests nicht befahrbar – Umleitungen gibt es über die Wilsdruffer Straße und die Carolabrücke. Ausführliche Infos zu den Sperrungen gibt es auf der Internetseite des Festes.

So war das Stadtfest 2022

Im letzten Sommer fand das „Canaletto“ teilweise bei Regenwetter statt. Trotzdem ließen sich die rund 400 000 Besucherinnen und Besucher das Feiern nicht vermiesen. Impressionen vom letzten Mal finden Sie in unseren Bildergalerien:

Das Stadtfest in Bildern

Diesmal sieht die Wettervorhersage übrigens optimistischer aus.

DNN