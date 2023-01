﻿Stadtentwässerung plant neuen Mega-Kanal im Dresdner Norden und neuen Gasspeicher

Dresden. Rund 29 Millionen Euro will die Stadtentwässerung Dresden dieses Jahr investieren – das sind noch einmal sieben Million Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das Unternehmen plant unter anderem einen neuen, rund zehn Kilometer langen Kanal im Dresdner Norden und einen neuen Gasspeicher in Kaditz. Die DNN erklären die Vorhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Großprojekt: Bessere Anschlüsse für Chipfabriken

Schon jetzt leiten laut Stadtentwässerung die Werke von Globalfoundries, Infineon, Bosch und X-Fab mit knapp 8,7 Millionen Kubikmeter 93 Prozent der Dresdner Industrieabwässer ein. Nun will Infineon seinen Standort bis 2026 ausbauen – was das vorhandene Kanalnetz überlasten würde. Entsprechend besteht Handlungsbedarf: "Deshalb planen wir den Industriesammler Nord", erklärt Ralf Strothteicher, der technische Geschäftsführer der Stadtentwässerung.

Das Projekt habe höchste Priorität, die Planungen seien weit fortgeschritten. Der Hauptkanal für die Abwässer der Mikroelektronik-Betriebe soll etwa zehn Kilometer lang werden und das rechtselbische Kanalgebiet entlasten. Die Abwässer fließen dann direkt von den Betrieben zum Klärwerk. Der Bau soll im dritten Quartal beginnen und bis 2027 dauern. Insgesamt werden in das Vorhaben rund 47 Millionen Euro investiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund zehn Kilometer lang soll der neue Industriesammler Nord werden. Auf der Grafik ist der Verlauf zu den Gewerbegebieten mit den Mikrochipfabriken zu sehen. © Quelle: A. Seiferheld

Die Kanalsanierung: Rund 100 Projekte 2023

Für die Sanierung und den Erhalt des etwa 1800 Kilometer langen Kanalnetzes verfolgt die Stadtentwässerung eine langfristige Strategie. „In diesem Jahr haben wir rund 100 einzelne Baumaßnahmen geplant“, kündigt Ralf Strothteicher an. So lässt die Stadtentwässerung im Zuge des Ausbaus der Neuländer Straße in Trachau auf einer Länge von 750 Metern bis zu 40 Zentimeter starke Rohre für gemischtes Ab- und Regenwasser verlegen. Außerdem ist geplant, in Löbtau Mischwasserkanäle auf der Frankenbergstraße auf der Wernerstraße zu sanieren.

Die Energieerzeugung: Neuer Gasspeicher in Kaditz

Sieben Millionen Kubikmeter Klärgas erzeugen die beiden markanten Faultürme im Kaditzer Klärwerk. In den drei benachbarten Blockheizkraftwerken wird mit dem Gas umweltfreundlich Strom und Wärme gewonnen. Dabei arbeiten die Faultürme immer besser und erzeugen so auch mehr Biogas – weshalb die Stadtentwässerung nun bis 2024 ein zweiten 5000 Kubikmeter fassenden Gasspeicher errichten will. Ein weiterer Gasometer sei nötig, damit auch in Spitzenzeiten ausreichend Gas für die Blockheizkraftwerke vorhanden ist. Im Gegenzug könnte bei geringerer Stromnachfrage oder bei Wartungsarbeiten in den Kraftwerken mehr Gas gespeichert werden, statt dass es abgefackelt werden muss, erklärt der Geschäftsführer. Investiert werden rund 2,4 Millionen Euro, die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich diese Kosten durch die Energieerzeugung schon nach wenigen Jahren amortisieren. Durch die Blockheizkraftwerke werden 85 Prozent der benötigten Energie fürs Klärwerk auf dem eigenem Gelände erzeugt.

Die Optimierung: Rührwerke für Belebungsbecken

Bereits zwischen 2015 und 2018 hatten die Stadtwerke zwei neue sogenannte Belebungsbecken errichten lassen und dafür 25 Millionen Euro investiert. In den Becken sorgen Mikroorganismen dafür, dass Ammoniumstickstoff in Nitrat umgewandelt wird – quasi die Hauptar­beit bei der Abwasserreinigung. Investiert wird nun auch in die sechs 18 Jahre alten Becken, wo Rührwerke dafür sorgen, dass das Wasser 20 Stunden lang hindurchfließt. Diese Rührwerke werden jetzt durch kleinere, energiesparendere ersetzt, die den gleichen Effekt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solche propellerartigen Rührwerke sind in den Belebungsbecken installiert. Sie bewegen das Abwasser durch das Wand-Labyrinth. © Quelle: Foto: Stadtentwässerung Dresden

Die Sicherheit: Neue Entlüftungsanlagen

Bis 2026 will die Stadtentwässerung zudem 3,2 Millionen Euro in neue Lüftungsanlagen in den Gebäuden am Einlaufbereich der Kläranlage stecken. Das betrifft die Gebäude mit den Grob- und Feinrechen, dem Sandfang und dem Hauptpumpwerk. Die rund 20 Jahre alten Anlagen werden ersetzt, um Gesundheitsgefahren für Beschäftigte sowie Explosionsgefahren durch entstehende Gase auszuschließen. Unterm Strich investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben dieses Jahr vier Millionen Euro ins Klärwerk, drei Millionen Euro sind für weitere Projekte vorgesehen – wie etwa ein neues Saug- und Spülfahrzeug für die Kanalreinigung.

Von DNN