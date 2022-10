﻿Auf geförderte Projekte in Dresden hinweisen – aber wie?

Dresden. Es war der CDU-Stadtbezirksbeirat Helfried Reuther, der das Thema anstieß. Gerade hatte der Loschwitzer Stadtbezirksbeirat (SBR) mal wieder Geld rausgerückt: 9215 Euro Fördermittel für eine neue Kinderspielfläche an der evangelischen Kirche Weißer Hirsch; die alte ist verschlissen, eine Reparatur unrentabel. Er wünsche, sagte Reuther, an der Anlage einen Hinweis auf die Förderung durch den SBR. Und auch der nächste Antrag auf Förderung stand auf der Tagesordnung schon an: 8005 Euro für 4000 neue Glühweintassen für den Loschwitzer Weihnachtsmarkt.

Eine einheitliche Lösung dauert

Um es kurz zu machen: Beide Anträge wurden bewilligt. Einstimmig. Eine Diskussion gab es trotzdem, denn einen Hinweis auf Förderung durch den SBR an der Spielanlage kann es erstmal nicht geben. Das Thema, erläuterte Stadtbezirkamtsleiter Christian Barth, werde stadtweit diskutiert, im Zusammenhang mit den Förderrichtlinien. Es bewegt also offenbar viele Stadtbezirksbeiräte. Aber: „Es wird noch gearbeitet an einer einheitlichen Lösung“, sagte Barth. „Messingschilder? Holztafel? Da sind wir noch nicht soweit.“ Eine stadtweit einheitliche Lösung für Hinweisschilder an solchen Objekten – das könne dauern, ahnte Reuther: „Es sollte zeitnah ein Ergebnis geben“, mahnte er an. „Nicht erst zum Ende der Legislaturperiode.“

Die Rückseite der Loschwitzer Glühwein-Tasse mit dem Förderlogo des Stadtbezirksamts. © Quelle: Elbhangfestverein

Ein Ergebnis gibt es schon länger für die Glühweintassen des Loschwitzer Weihnachtsmarkts. Die tragen auf der Rückseite den Hinweis "gefördert durch das Stadtbezirksamt Loschwitz". Ob sie deswegen so beliebt sind? Oder doch wegen des Elbhangfest-Motivs mit Blauem Wunder vorne? Oder es ist einfach natürlicher Abgang durch Bruch? Jedenfalls sind von den 8000 Tassen, die der Weihnachtsmarkt braucht, im Laufe der Zeit 4000 verschwunden. Jörg Ullrich, Geschäftsführer des Elbhangfestvereins, der auch den Loschwitzer Weihnachtsmarkt organisiert, war in den SBR gekommen, um für den Nachkauf von 4000 Tassen zu werben.

Weihnachtsmarkt am Körnerplatz

Dabei berichtete er auch, dass der Weihnachtsmarkt – er dient auch zur Mitfinanzierung des Elbhangfests – in diesem Jahr wieder stattfinden könne. Das wird vom 3. bis 18. Dezember wie üblich am Körnerplatz sein. „Der Markt ist komplett organisiert“, sagte er, „42 Händler sind fest gebunden.“ Auch die Stromsparfrage stelle sich dort eher nicht: „Wir haben sowieso nur wenig Beleuchtung.“ Und die Tassen können beim Elbhangfestverein auch ausgeliehen werden – von anderen Vereinen und Organisationen im Stadtbezirk.

Eine gute Nachricht hatte schließlich auch die evangelische Kirchgemeinde noch für die Beiräte. Für die Sanierung des Eingangstors zum Waldfriedhof (DNN berichteten) hatte der SBR im Mai einen Anteil von gut 11 500 Euro Förderkosten bewilligt – darin enthalten ein Puffer, weil die tatsächlichen Kosten nicht absehbar waren. Es wurde aber nicht so teuer, sodass die Gemeinde nun fast 6300 Euro zurückgeben konnte.