﻿Stadtbezirksbeirat in Dresden verweigert sein „Ja“ zu Globus

Die Angst vor einer Innenstadt vor der Innenstadt wächst. Was passiert, wenn ein großes Areal in Friedrichstadt für großflächigen Einzelhandel freigegeben wird? Der Stadtbezirksbeirat Cotta hat eine Antwort gegeben.

Dresden. Der Stadtbezirksbeirat Cotta hat sich am Donnerstagabend mit großer Mehrheit einem Teilschritt zur Ansiedlung eines Globus-Marktes zwischen Hamburger Straße und Bremer Straße in Friedrichstadt verwehrt. Die Stadtbezirksbeiräte sollten eine Änderung des Flächennutzungsplans beschließen und den Weg für großflächigen Einzelhandel in dem Areal in Friedrichstadt freimachen. Der bisher gültige Flächennutzungsplan lässt keinen Einzelhandel auf den Flächen zu.

Debatte zum Einzelhandelskonzept abwarten

Der Flächennutzungsplan soll erst geändert werden, so die Stadtbezirksbeiräte, wenn die Ergebnisse der Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Globus-Markt vorliegen und die Debatte zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Dresden abgeschlossen ist.

Eine Innenstadt vor der Innenstadt

"Ich glaube, vielen fehlt das Bewusstsein dafür, dass Globus erst der Anfang von weiteren Ansiedlungen im Bereich Einzelhandel in Friedrichstadt sein wird", erklärte Stadtbezirksbeirat Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger). Der Einzelhandelsverband Sachsen befürchtet, dass mit Globus vor den Toren der Innenstadt eine zweite Innenstadt entstehen könnte – mit kostenlosen Parkplätzen. Nitzsche plädiert für ein geordnetes Verfahren, in dem ein Schritt nach dem anderen gegangen wird.

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau entscheidet

Das Votum des Stadtbezirksbeirats hat nur empfehlenden Charakter. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau wird über die Änderung des Flächennutzungsplans am 11. Januar entscheiden. "Ich bin auf das Votum der Grünen gespannt", erklärte Nitzsche. Im Stadtbezirksbeirat Cotta hatten die Vertreter der Grünen gegen die Änderung gestimmt.

Grüne haben Problem mit der Größe des Warenhauses

„Wir befürworten keinen großflächigen Einzelhandel in Friedrichstadt“, erklärte Grünen-Baupolitiker Thomas Löser. Die Grünen seien nicht gegen eine Ansiedlung von Globus, hätten aber ein Problem mit der Größe des geplanten Warenhauses. „Deshalb haben wir als Stadträte bei allen entsprechenden Beschlüssen nicht zugestimmt, sondern uns enthalten“, so Löser.

Globus soll Alten Leipziger Bahnhof abgeben

Globus will in Dresden ein Warenhaus errichten und hat 2011 Flächen am Alten Leipziger Bahnhof gekauft. Stadträte mehrerer Fraktionen wollen das Areal am Rande der Neustadt in ein lebendiges Stadtquartier mit Wohnen sowie kultureller und gewerblicher Nutzung verwandeln. Globus soll sich in Friedrichstadt niederlassen und die Grundstücke am Alten Leipziger Bahnhof mit der Stadt tauschen. Globus will ein Warenhaus mit rund 10 000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 800 Parkplätzen errichten. Sollte die Stadt Einzelhandel in dem Areal erlauben, könnten auch andere Einzelhandelsunternehmen eine Ansiedlung auf den zentrumsnahen Grundstücken ins Auge fassen.