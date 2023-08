Dresden. Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche hat ein neues Mitglied. Bei der jüngsten Sitzung wurde René Strietzel in das Gremium bestellt. „Ja, ich will“, bestätigte er das von Stadtbezirksamtsleiter Thomas Grundmann vorgetragene Gelöbnis.

René Striezel ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Er gehört nach eigener Aussage seit zwei Jahren der CDU an und folgt Jan Pratzka in den Stadtbezirksbeirat Klotzsche. Denn dieser trat am 1. August in der Dresdner Stadtverwaltung seinen Job als Beigeordneter für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit an. Zuvor war er Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Dresden. Die Arbeit im Stadtbezirksbeirat war ein Ehrenamt.

Das übernimmt nun René Strietzel. Er ist beruflich als Referatsleiter im Sächsischen Rechtsanwaltsversorgungswerk tätig. Ehrenamtlich engagierte er sich viele Jahre im DRK, war bis vor zwei Jahren Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes. Wegen einer beruflichen Ausbildung habe er sein ehrenamtliches Engagement zurückgefahren, so Strietzel. Doch jetzt starte er wieder durch.

Mehr Klarheit für das Bauen in Hellerau

René Strietzel will sich als Stadtbezirksbeirat auch dafür einsetzen, dass der von jungen Leuten in der Heide bei Hellerau angelegte BMX-Trail legalisiert wird. Und dass für Hellerau „per Norm, Satzung bzw. Vorschrift festgelegt wird, wie neu gebaut bzw. saniert werden darf“. Die Gestaltungsfibel der Gartenstadt Hellerau, an der man sich bisher bei der Erteilung von Baugenehmigungen orientiere, halte er nicht für ausreichend.

Sein erster Aufschlag im Stadtbezirksbeirat war die Formulierung einer Anfrage an die Stadtverwaltung zum Stand der Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung. Besonders die Möglichkeiten der energieeffizienten Sanierung von Gebäuden in Hellerau – entweder als Teil der Sachgesamtheit Gartenstadt Hellerau oder als Einzeldenkmal – treiben ihn um.

