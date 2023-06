Ticketverkauf läuft

Musik, Kunst, Kulinarik: Schlössernacht Dresden geht trotz schwieriger Zeiten in die 13. Runde

Auch in Dresden haben Veranstalter mit Personalmangel und steigenden Kosten zu kämpfen. Die Schlössernacht geht trotzdem in ihre 13. Runde. So sieht das diesjährige Programm des Open-Air-Festivals aus.