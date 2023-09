Stadt verschiebt Neuausschreibung der Filmnächte

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Aufregung war groß, als es hieß, dass die Stadt die Konzession für Veranstaltungen am Königsufer europaweit neu ausschreiben will. Was wird aus den Filmnächten? Und noch schlimmer: Kann die Kaiser-Mania künftig noch stattfinden? Doch nun macht die Verwaltung eine Rolle rückwärts. Die Angelegenheit wird um ein Jahr verschoben.

Der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser steht während seines Konzerts im Rahmen der „Kaisermania“ auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer auf der Bühne. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Grund hierfür ist offenbar ein erheblicher Mehraufwand, den das Rathaus so nicht eingeplant hatte. Fakt ist: Bis 2026 bleibt alles beim Alten. Davon zeigt sich selbst der Veranstalter PAN GmbH überrascht. Wenn die rechte Hand nicht weiß, was die linke macht… Jetzt lesen

Zitat des Tages

Bei einem zeitnahen persönlichen Gespräch im Rathaus werden wir uns über die Möglichkeiten für die Bespielung des Geländes im Jahr 2026 verständigen und prüfen, ob eine Übergangslösung für uns in Frage kommt. Matthias Pfitzner Mitgeschäftsführer der PAN GmbH, über die Neuausschreibung der Filmnächte

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Auch die S8 nach Kamenz ist von den geplanten Kürzungen betroffen. © Quelle: Sebastian Kositz/Archiv

Zu wenig Personal: Ab Oktober drohen bei der Bahn noch mehr Zugausfälle in und um Dresden

Schon jetzt gibt es massive Ausfälle bei der Dresdner S-Bahn und auf weiteren Nahverkehrsstrecken im Umland, weil die Lokführer fehlen. Ab Oktober soll deshalb bis zu fast ein Fünftel des Nahverkehrsangebots gestrichen werden. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Ein Arbeiter arbeitet in einer Fabrik der Harbin Electric Machinery Company Ltd. der Harbin Electric Corporation in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang. © Quelle: Wang Song/XinHua/dpa

Osteuropaexperte im Interview: „Unsere Abhängigkeit von China ist viel größer, als sie es von Russland je war“

Der Osteuropaexperte Sergej Sumlenny sieht Deutschland mit seinen Beziehungen zu China in einer Sackgasse. Er plädiert dafür, die wirtschaftliche Abhängigkeit langfristig zurückzuschrauben, neue Märkte und Lieferanten zu finden. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Wer ist das Stollenmädchen 2023? Der Schutzverband Dresdner Stollen stellt die junge Frau aus dem Handwerk vor, die ein Jahr lang die Dresdner Stollenbäcker und ihr Produkt, den Dresdner Christstollen, repräsentieren wird..

12 Uhr: Abschlussprüfung der Taktischen Woche bei den Johannitern - Azubis zum Notfallsanitäter proben mit Polizei und Feuerwehr den Ernstfall bei einer Terrorlage – unter anderem mit geschminkten Verletztendarstellern und dem realitätsnahen Einsatz von Schreckschusswaffen und Pyrotechnik.

13.15 Uhr: Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre S-Bahn-Dresden und 25 Jahre Verkehrsverbund Oberelbe mit Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch in der Kuppelhalle des Dresdner Hauptbahnhofs.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Masterplan Prohlis 2030+, die Teilprivatisierung der Stadtentwässerung Dresden, der Konzessionsvertrag für die Finanzierung des Rudolf-Harbig-Stadions, die Entwicklungsstrategie für das südliche Stadtzentrum und die E-Petition „Beförderung von Anwohnerinteressen bei der Einrichtung und dem Betrieb der Containersiedlung in Sporbitz“. Die Sitzung wird per Livestream im Internet übertragen.

Wer heute wichtig wird

Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU) warnt vor schwindender Akzeptanz in Sachsen, wenn man die Asylsituation nicht in den Griff bekommt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv

Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth stellt heute den Jahresbericht 2022 vor. Die Jahresberichte enthalten die Arbeitsschwerpunkte des Ausländerbeauftragten sowie ausgewählte Statistiken und zeigen Entwicklungen und Trends auf. Sie dokumentieren die Situation in Sachsen und enthalten Empfehlungen an die Gesellschaft und das Parlament.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der Konzertfilm von Taylor Swift kommt auch in deutsche Kinos. © Quelle: Shanna Madison/TNS via ZUMA Pres

... Taylor Swift auf der großen Leinwand: Die „Eras“-Tour läuft bald weltweit im Kino

Grund zur Freude für Swifties: Taylor Swifts ausverkaufte „Eras“-Tour läuft ab dem 13. Oktober in den Kinos. Zunächst nur in Nordamerika geplant, folgte jetzt die Ankündigung für den weltweiten Release. Jetzt lesen

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

