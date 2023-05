﻿Stadt sorgt in Dresden für bunte Blumenpracht

Dresden. Blumen sind das Lächeln der Erde. Das soll der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson gesagt haben. Ein Zitat, das gern auf Karten und Schilder gedruckt und aufgehängt wird. Aber etwas Wahres ist ja dran. Blumen bringen Farbe und Freude ins Leben.

Beete und Kübel werden bis Anfang Juni bepflanzt

Getreu diesem Motto sind die Stadtgärtner jetzt wieder dabei, bis Anfang Juni Beete und Pflanzkübel in bunter Vielfalt mit Sommerblumen zu bestücken, die bis in den Herbst immer wieder neue Blüten hervorbringen.

Am Dienstag war offizieller Pflanzstart. Das ist, weil es lange vor allem nachts recht kühl war, eine Woche später als 2022.

Laut Detlef Thiel, dem Leiter des Amtes für Stadtgrün, werden wieder 2000 Quadratmeter Fläche in über 40 Grünanlagen im Stadtgebiet mit Sommerblumen bepflanzt. Hinzu kommen zahlreiche Pflanzgefäße.

35 verschiedene Pflanzenarten kommen zum Einsatz

Die Gärtner machen sich lange vorher Gedanken über die Gestaltung, denn schließlich werden die Blumen nicht willkürlich irgendwo in die Erde gesetzt. Größenstaffelung, farbliche Harmonie und eine abwechslungsreiche Kombination verschiedener Blatt- beziehungsweise Blütenformen spielen da eine wichtige Rolle.

Insgesamt kommen 35 verschiedene Pflanzenarten zum Einsatz. Natürlich dürfen da Pelargonien – insgesamt 2750 Stück – nicht fehlen. Sie sind die unangefochtenen Stars unter den Beet- und Balkonpflanzen. Kein Wunder, weil die Vielfalt einfach riesig ist, Pelargonien Sonne lieben und gelegentliche Trockenheit auch mal verzeihen.

Pflanzen kommen aus regionalen Gärtnereien

Zudem werden sich die Bewohner und Besucher Dresdens an Begonien, Schmuckkörbchen, Mittagsgold, den duftenden Vanilleblumen, Sonnenhüten, Salvien, Verbenen, Studentenblumen und vielen anderen Blumen mehr erfreuen können.

56 500 Pflanzen standen auf der Planungsliste. 29 700 davon wurden in der Stadtgärtnerei an der Bodenbacher Straße vorgezogen. Weitere 11 850 Pflanzen kommen aus der Gärtnerei König aus Niederau, 7450 Pflanzen aus der Gärtnerei Willkomm aus Dresden und 7500 von Kaiser Gartenbau aus Weinböhla.

Die Pflanzen aus den drei Gartenbaubetrieben kosten rund 30 500 Euro, teilt die Stadt mit. Diese hat im vergangenen Jahr rund 31 000 Euro für Sommerblumen ausgegeben.

Schmucklilien nicht mehr an der Prager Straße

Einige Einsätze von in der Stadt aufgestellten Pflanzgefäßen wurden bereits in der Gärtnerei Bodenbacher Straße bepflanzt, andere Kübel – wie die entlang der Wilsdruffer Straße, der Wallstraße und hinter dem Pullman Hotel – erhalten ihren Blütenflor an Ort und Stelle, teilt die Stadt Dresden mit.

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Ortschaft Schönfeld/Weißig bepflanzen in ihrer Ortschaft weitere 19 Pflanzgefäße. In der Ortschaft Weixdorf werden vier neue Kübel aufgestellt.

Ärgerlich ist, dass die Kübel mit Schmucklilien (Aganpanthus) nicht mehr auf der Prager Straße aufgestellt werden können. „Grund ist der Vandalismus auf der Prager Straße, der leider regelmäßig zu Beschädigungen der wertvollen Pflanzen führte“, so die Stadt. Sie stellt die Schmucklilien deshalb nach eigener Aussage in diesem Jahr entlang der Königsbrücker Landstraße auf.

Ein zusätzliches Schmuckbeet erhalte der Bonhoefferplatz auf der östlichen Seite – analog zur westlichen Seite.

Beim Bepflanzen der Beete mit Sommerblumen würden Zwiebeln von Frühjahrsblühern geborgen, um sie später zum Verwildern in städtischen Park- und Grünanlagen wieder auszupflanzen. „Dieses Jahr erhalten wieder die Ortschaften den größten Teil, zum Beispiel Langebrück und Weixdorf sowie Cossebaude“, so das Amt für Stadtgrün.

DNN