﻿Zwei Dresdner Grundstücke wechseln über Eck den Besitzer

Dresden. Weil ein Unternehmer in der Wilsdruffer Vorstadt einen Gewerbestandort einrichten will, kann die Stadt Dresden ein Grundstück auf dem Weißen Hirsch erwerben. „Mittelbarer Ringtausch“ nennt sich das und es geht um ein Garagengrundstück an der Ecke Feldschlößchenstraße/Kellstraße und den ehemaligen Parkplatz des inzwischen geschlossenen Restaurants „bean&beluga“ an der Bautzner Landstraße, Ecke Kurparkstraße. Die Stadtbezirksbeiräte Loschwitz und Plauen stimmten einstimmig zu, auch im zuständigen Ratsausschuss gab es eine deutliche Mehrheit.

Das Grundstück auf dem Weißen Hirsch gehört einem privaten Eigentümer, auf dem Grundstück in der Wilsdruffer Vorstadt ist die Stadt Eigentümerin von zwei Teilflächen, auf denen Garagen stehen. Für das Gewerbe braucht der Kaufinteressent aber das ganze Grundstück, deswegen will er die fehlenden Teile, für ihn, so die Stadt, ein „Schikanier-Grundstück“, für 415 000 Euro kaufen. Sie sind 770 m² groß, die Gesamtfläche des Areals beträgt 5200 m², der Rest ist bereits im Besitz des Investors.

Für Dresden lohnt das Geschäft

Kaufen wird die Stadt stattdessen das 850 m² große Grundstück auf dem Weißen Hirsch, angesetzt sind 475 000 Euro. Es sei „ein sehr wertiges Grundstück“, sagte Michael Fücker vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung, der die Pläne der Stadt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vortrug. Aus Stadtsicht sei der Tausch ein attraktives Geschäft, denn der Investor an der Kellstraße stehe unter einem gewissen Zeitdruck und sei bereit, einen um 45 000 Euro höheren Preis als den Verkehrswert zu bezahlen. Das Grundstück auf dem Weißen Hirsch wiederum sei für fünf Prozent unter dem Verkehrswert zu haben.

Kleiner Haken an der Sache: Es ist kein direkter Tausch, sondern ein Geschäft „über Bande“. Da der Käufer in der Wilsdruffer Vorstadt nicht der Eigentümer auf dem Weißen Hirsch ist, musste vereinbart werden, dass das eine Geschäft nur zustande kommt, wenn auch das andere klappt. So steht es nun in den Verträgen. „Es ist etwas kompliziert“, sagte der zuständige Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Stephan Kühn, als der Ausschuss darüber zu entscheiden hatte. „Aber für die Stadt ist es kein schlechtes Geschäft.“ Da die Stadt eigentlich die Strategie verfolgt, keine kommunalen Grundstücke mehr zu verkaufen, musste wenigstens Ersatz her. Der Investor habe daraufhin den Eigentümer des Grundstücks auf dem Weißen Hirsch ins Spiel gebracht, der zu einem Verkauf bereit war.

Was passiert auf dem Grundstück am Weißen Hirsch?

Das Areal auf dem Weißen Hirsch gilt als „selbstständiges Baugrundstück in guter Lage“, Baurecht für ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus liegt vor, es gebe auch schon eine Bauvoranfrage, hieß es. Was aber letztlich auf dem Grundstück passieren werde, sei offen. Für den Bau von Sozialwohnungen durch die stadteigene Gesellschaft WiD (Wohnen in Dresden) sei es zu klein.

Den ehemalige Restaurant-Parkplatz auf dem Weißen Hirsch kann die Stadt nun kaufen. © Quelle: Bernd Hempelmann

Die Beiräte in Loschwitz hatten Vorschläge. „Es wäre schön, wenn es begrünt werden könnte“, fand Martin Wosnitza (FDP). Das scheint eher unwahrscheinlich. Die städtischen Stadtentwickler gehen davon aus, dass sich dort „schnell Interesse entwickelt“. Falls es so komme, solle man aber darauf achten, regte Ralf Weber (Grüne) an, „dass das Stadtviertel seinen Charakter behält“. Derzeit wird der Parkplatz als Ausweichstandort vom Hotel „Sax Imperial“ auf dem Gelände des Parkhotels genutzt – dort sind alle Stellplätze weggefallen, weil gerade eine Parkgarage mit 122 Stellplätzen entsteht.