﻿Stadt Dresden in ersten Gesprächen zu legalen, spontanen Freiluftpartys

Die Stadt arbeitet an ersten Konzepten für „nichtkommerzielle spontane Freiluftpartys“. Leipzig dient aktuell als Vorbild. Was spricht für solche Veranstaltungen in Dresden und was ist der aktuelle Stand?

Dieselgenerator und Musikboxen: So schnell kommt es zur „Tekk“ in der Dresdner Heide.

Dresden. „Nichtkommerzielle spontane Freiluftpartys“ – so heißt das „Feiern im Freien“ im Beamtendeutsch – haben einen hohen Stellenwert für die Dresdner Kultur- und Jugendszene. So treffen sich Gruppen von jungen Menschen beispielsweise in der Dresdner Heide und tanzen dort zu Techno-Musik bis in die frühen Morgenstunden. „Wir nehmen uns unseren Freiraum“, heißt es dann von den Feiernden. Dass dies zumeist allerdings illegal ist, scheint für die meisten oftmals kein Problem zu sein. „Es gibt halt keine Alternativen“, entgegnen sie dann. Die Stadt arbeitet nun erstmalig an Konzepten für legale Freiluftpartys in Dresden. Wie kann so etwas aussehen?

Druck von Dresdner Kulturverein

Der Impuls für nichtkommerzielle Freiluftpartys – die Szene nennt sie von Techno abgeleitet „Tekks“ – kam im Sommer 2022 von der Dresdner SPD-Fraktion. Sie beauftragte den Oberbürgermeister, „die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, eine gleichartige Regelung des Bremer ‚Ortsgesetzes über nicht kommerzielle spontane Freiluftpartys‘ in Dresden zu erlassen“. Sprich: Dresden soll sich ein Beispiel an Städten nehmen, die derartige Ideen bereits umsetzten. Eine Gruppe innerhalb der Stadtverwaltung unterhielt daraufhin Anfang Februar erste Gespräche mit Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Der eingetragene Verein „Kultur Kollektiv Dresden“ war bei diesen Gesprächen ebenfalls eingebunden. Als selbst ernannte Vertretung der hiesigen Kulturszene wollen die Vereinsmitglieder den Prozess für Partys im Freien vorantreiben.

Blick nach Leipzig gerichtet

„Städtische Veranstaltungsflächen für Open Airs und weitere Sondernutzungen“ nennt sich das Projekt in Leipzig. Auf einer Internetseite der Stadt findet man sowohl mögliche Veranstaltungsflächen und -termine als auch die maximale Personenzahl pro Event. In einem umfangreichen Frage-Antwort-Bereich greift die Verwaltung eventuelle Unsicherheiten auf und beantwortet diese. Auf dieser Seite können Veranstalter auch direkt einen Antrag zur Nutzung stellen. „Die haben das echt cool gemacht“, findet Lucca Miró Heymel-Münzner, Vorstandsvorsitzender des KulturKollektivs. Zwar könne in Leipzig nicht nachts gefeiert werden, doch es sei „relativ einfach“, sich als Veranstalter für eine Freiluftparty anzumelden.

Was spricht für Freiluftpartys?

Heymel-Münzner erklärt, warum es aus seiner Sicht vergleichbare Möglichkeiten in Dresden braucht. Zum einen entzerre es die Stadt, so würden sich nicht mehr alle Feierwilligen an den gleichen Plätzen treffen. Auch helfen solche Partys, das Kultur-Image der Stadt zu stärken und die Vernetzung der Kreativen zu fördern. Schließlich mache Kultur eine Stadt lebenswerter. So könnten auf den entsprechenden Flächen laut Heymel-Münzner Konzerte, kleine Festivals oder Schauspiele sowie Ausstellungen stattfinden.

Äquivalent zum Berliner Mauerpark

Als potenzielle Orte kann sich der Vereinsvorsitzende Flächen im Ostragehege oder das Volksfestgelände neben der Marienbrücke vorstellen. „Es soll nicht so abgeschottet sein“, sagt er. Die Flutrinne in Mickten habe Potenzial, das Dresdner Äquivalent zum Berliner Mauerpark zu werden.

Was braucht es noch?

Doch ein solches Novum braucht Logistik: Möglichkeiten zur Müllentsorgung, Toiletten und vor allem Konzepte und Regeln. „Wir sind gerade dabei, einen Plan für die Entwicklung des Konzepts aufzustellen und zu schauen, welche Voraussetzungen noch erfüllt werden müssen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die Landeshauptstadt wollte sich trotz mehrfacher Anfrage noch nicht zum Arbeitsstand der „Tekks“ in Dresden äußern.