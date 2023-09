Stadt arbeitet an kommunalem Wärmeplan

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wie wird in Dresden künftig geheizt? Bisher liegt der Anteil fossiler Brennstoffe bei 95 Prozent bei der verbrauchten Wärme in der Stadt. Dass das so nicht bleiben kann, ist hinlänglich bekannt. Die Verwaltung erarbeitet deshalb einen kommunalen Wärmeplan.

Die Stadt untersucht, wie die Stadtteile mit Wärme versorgt werden können. © Quelle: Stadtverwaltung Dresden

Welche Stadtteile werden an das Fernwärmenetz angeschlossen, welche Viertel brauchen dezentrale Lösungen wie Wärmepumpen? Schließlich aber auch: Wie schafft es Dresden, die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren, ohne dass die Einwohner frieren müssen, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten können? Ein ehrgeiziges Projekt, das Ende 2024 zu einer Entscheidung führen soll. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es war für uns das erwartet schwere Spiel. Das habe ich im Vorfeld auch schon gesagt. Markus Anfang Trainer von Dynamo Dresden, über das Spiel gegen Lübeck

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Türen dieses neuen Stadtbahnwagens müssen ersetzt werden. Die Ersatzteile dafür sind nun in Dresden eingetroffen. © Quelle: Anja Schneider

Aufatmen bei den DVB: Ersatzteile für ramponierte neue Bahnen sind da

Seit einigen Wochen stehen drei neue Dresdner Straßenbahnen mit Unfall- und Vandalismusschäden auf dem Abstellgleis. Nun gibt es gute Nachrichten. Nur bei der Tram, die Ende August entgleiste, wird es wohl noch länger dauern. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Selbsthilfe-Therapie-Apps sollen Menschen mit Depressionen, Ängsten oder Burn-out helfen. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Selbsthilfe am Handy: Welches Potenzial haben Therapie-Apps?

In Deutschland mangelt es an Therapieplätzen. Da kommen Therapie-Apps, die versprechen, Menschen auf digitalem Weg schnell und unkompliziert zu helfen, gerade recht. Doch sind die Apps wirklich hilfreich? Jetzt lesen

Termine des Tages

Ab 8 Uhr: Weil der Dresdner OB die Markierung von Radwegen auf dem Blauen Wunder für Sonntag abgesagt hat, ruft der ADFC für Montag 8 Uhr zum Protest auf die Brücke - und zwar 22 Minuten lang. Eine Minute für jedes Jahr seit dem Stadtratsbeschluss von 2001, der vorsieht, einen sicheren Radweg zwischen Schiller- und Körnerplatz zu schaffen.

Ab 19 Uhr: Am Montag lädt das Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber um 19 Uhr in den Festsaal zur Öffentlichen Generalprobe mit dem Barockorchester des Jungen Musikpodiums e.V. Der Eintritt ist frei.

Ab 19 Uhr: Der Weltclub in der Martin-Luther-Straße 21 lädt zur Lesung mit Dr. Hussein Jinah aus seinem Buch „Als Weltbürger zu Hause in Sachsen“. Anschließend gibt es einen kleinen indischen Imbiss.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Fußballtrikots, Wein, Blumen, Eis, Käsekuchen – in Freiburgs Marktplatz Twenty47 können Kundinnen und Kunden ohne Öffnungszeiten an Automaten einkaufen. © Quelle: IMAGO/Winfried Rothermel

...der Aufstieg der Verkaufsautomaten

An immer mehr Orten stehen sie, an Bahnhöfen und Flughäfen, in den Innenstädten und auf dem Land: Verkaufsautomaten. Ob Käsekuchen, Fußballtrikots, Kunstwerke oder Hundeleinen – fast alles lässt sich hier erwerben. Werden die Geräte mit ihrer durchgängigen Verfügbarkeit der Waren zur Konkurrenz für den Einzelhandel? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN