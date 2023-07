Chaotische Flucht mit vier Unfällen: Schleuser in Dresden angeklagt

Dresden. Ein 18-Jähriger ist angeklagt, Menschen illegal nach Dresden geschleust, dabei mehrere Unfälle gebaut und vier Mal Fahrerflucht begangen zu haben.

Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zufolge brachte der Schleuser, der keinen Führerschein besaß, im März fünf Personen in seinem Auto aus der Slowakei über Polen nach Deutschland. Auf der Stauffenbergallee in Dresden kollidierte er beim Spurwechsel mit einem anderen Wagen und kurz danach mit zwei Warnbaken, fuhr aber weiter. Erst im Waldschlösschentunnel entschied der 18-Jährige sich, auszusteigen und zu Fuß davonzurennen. Am Tunnelausgang stahl er ein Auto, das wegen Wartungsarbeiten mit steckendem Schlüssel parkte, und fuhr damit davon. Dabei streifte er zwei parkende Autos und ignorierte eine rote Ampel.

Hohe Schadenssumme und lange Anklage

An der Kreuzung Karcherallee/Winterbergstraße kollidierte der Beschuldigte schließlich mit einem parkenden Transporter und danach mit einem entgegenkommenden Pkw. Als er erneut zu Fuß fliehen wollte, hielten Zeugen ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Bei seiner Unfallfahrt verursachte der junge Mann insgesamt mehr als 37.000 Euro Sachschaden.

Seit dem 15. März sitzt der 18-jährige Ukrainer in Untersuchungshaft. Die Anklage lautet nun: Einschleusen von Ausländern, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in vier Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schleuser außerdem vor, er habe mit seiner Fahrweise die fünf Geschleusten in ernsthafte Gefahr gebracht. Über den Beginn des Prozesses vor dem Jugendschöffengericht entscheidet nun das Amtsgericht.

