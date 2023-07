Staatsanwaltschaft Dresden: Geldstrafe für die Klimakleber der Sixtinischen Madonna

Dresden. Die beiden Mitglieder der Letzten Generation, die sich im August letzten Jahres in der Gemäldegalerie Alte Meister an den Rahmen der Sixtinischen Madonna klebten, sollen eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Euro zahlen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilt, habe man das Ermittlungsverfahren gegen die 22-Jährige und den 29-Jährigen abgeschlossen und die Strafe beim Amtsgericht beantragt. Das Ganze soll per Strafbefehl erfolgen – wenn das Gericht dem Antrag folgt und die Beschuldigten keine Berufung einlegen, müssten sie also nie zu einer Verhandlung erscheinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2 300 Euro Schaden am Bilderrahmen

Die Höhe der angesetzten Tagessätze richte sich unter anderem nach der wirtschaftlichen Lage der Beschuldigten, erklärte Steve Schulze-Reinhold von der Staatsanwaltschaft auf DNN-Anfrage. Das Verfahren gegen einen weiteren Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Der 23-Jährige soll den anderen beiden ein Banner gereicht haben – konnte aber nicht abschließend identifiziert werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Beschuldigten hatten am 23. August 2022 ihre Handflächen mit Sekundenkleber bedeckt und an den Rahmen des berühmten Raffael-Gemäldes geklebt. Sie verursachten dabei einen Schaden von 2 300 Euro an dem Bilderrahmen, der eine detailgetreue Nachbildung des Originals ist. Klimaaktivistin Maike Gunst hatte in einem Interview mit der LVZ erklärt, man wolle mit solchen und ähnlichen Aktionen auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen: „Nur durch solche Ärgernisse können wir Menschen dazu bringen, ihr Handeln zu überdenken.“

DNN