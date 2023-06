Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage gegen 38-Jährigen wegen Betruges in 158 Fällen

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 38-jährigen Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in 158 Fällen erhoben. Der Beschuldigte war von Mitte April 2018 bis zur Auflösung Ende Januar 2022 alleiniger Geschäftsführer einer GmbH mit Sitz im Landkreis Görlitz. Die tatsächliche Führung der Geschäfte erfolgte jedoch nicht am Sitz der Gesellschaft, sondern von den jeweiligen Wohnorten des Mannes in Chemnitz und ab Januar 2020 im Landkreis Zwickau. Das Unternehmen vermittelte Notdienstleistungen, darunter Schlüsselnotdiensten, Rohrreinigungen und Schädlingsbekämpfungen im gesamten Bundesgebiet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überhöhte Schlüsseldienstleistungen und überhöhte Handwerksleistungen

Dem Mann wird vorgeworfen, sich als Geschäftsführer der Gesellschaft mit einer unbekannten Vielzahl an Personen zusammengeschlossen zu haben, um sich einer gemeinsamen Abrede entsprechend durch überhöhte Schlüsseldienstleistungen und überhöhte Handwerksleistungen eine Einnahmequelle von nicht nur vorübergehender Dauer und einigem Umfang zu verschaffen. Er soll in 158 Fällen Schlüsseldienstleistungen oder sonstige Handwerkerleistungen vermittelt und dabei bewusst wahrheitswidrig behauptet zu haben, es würde durch unmittelbar in der Region aktive Kollegen eine transparente Kostenaufklärung vor Ausführung der Arbeiten stattfinden und es handele sich um seriöse Partner sowie um kompetente und ausgewählte Schlüsselnotdienst- bzw. Handwerkerfirmen.

Teilweise wurde das Fünffache des angemessenen Entgeltes abgerechnet

Eine Erklärung über die Kosten soll dann in Absprache mit dem Beschuldigten regelmäßig weder vor Ort noch telefonisch stattgefunden haben. In der Folge wurde dann gegenüber den Geschädigten im Auftrag des Beschuldigten ein deutlich überhöhtes Entgelt (teilweise das Fünffache des angemessenen Entgeltes) abgerechnet. Dabei wurde den Geschädigten oft wahrheitswidrig erklärt, sie könnten diese Kosten bei ihrer Versicherung oder ihrem Vermieter geltend machen. Häufig sollen zudem auch unnötige Leistungen erbracht und abgerechnet worden sein. Im Auftrag des Beschuldigten sollen von Juli 2018 bis Mai 2020 in 158 Fällen im ganzen Bundesgebiet in betrügerischer Weise überhöhte Leistungen abgerechnet worden sein, unter anderem auch in Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rechnungsbeträge wurden sodann von den sogenannten „Obermonteuren“, die im Auftrag des Beschuldigten tätig waren, unter Einbehaltung eines Anteils von 35 % an ein Konto der vom Beschuldigten geführten Gesellschaft weitergeleitet.

Beschuldigter bestreitet Tatvorwürfe

Den Geschädigten entstand hierdurch ein Gesamtschaden von über 150 000 Euro.

Der 38-Jährige ist bereits vorbestraft. Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft, da keine Haftgründe nach der Strafprozessordnung vorliegen. Er hat die Tatvorwürfe bestritten und angegeben, für die überhöhten Abrechnungen nicht verantwortlich zu sein.

Das Landgericht Dresden wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.

DNN