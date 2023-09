Personal des St. Joseph-Stifts protestiert für Inflationsausgleich

Dresden. Im Sinne der Genesung sind Krankenhäuser auch ein Ort der Ruhe, laut wird es höchstens im OP-Saal, wenn die Knochensäge läuft. Umso irritierter dürften die Patienten des St. Joseph-Stifts in Dresden gewesen sein, als am Mittwoch um 11.55 Uhr ein Trillerpfeifenkonzert ertönte.

Rund 200 Mitarbeiter hatten sich unter dem Motto „Es ist fünf vor zwölf“ im Hof und auf den Balkonen versammelt, um lautstark für einen Inflationsausgleich für ihr Krankenhaus zu demonstrieren. Unter anderem Ärzte, Pflegekräfte, Hygienepersonal und Mitarbeiter aus der Verwaltung beteiligten sich an der Aktion.

Viktor Helmers: „Schere zwischen Kosten und Einnahmen geht zu weit auseinander“

„Die Schere zwischen den gestiegenen Kosten und den Einnahmen, die wir machen, geht zu weit auseinander“, sagte der Geschäftsführer des St. Joseph-Stifts Viktor Helmers. „Deshalb schlagen wir heute Alarm.“ Bundesweit fanden am Mittwoch ähnliche Protestaktionen statt, nachdem die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unter dem Titel „Stoppt das Krankenhaussterben“ dazu aufgerufen hatte. Hintergrund ist die „schwierige wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser, die immer mehr Häuser in die Insolvenz zwingt“, wie es in einer Pressemitteilung der DKG heißt.

Ihre Forderung: Ein sofortiger Inflationsausgleich, der die gestiegenen Kosten unter anderem für Energie, Lebensmittel und Baumaßnahmen und die anstehenden Lohnsteigerungen für das Klinikpersonal in 2024 abfedern soll. „Unternehmen der freien Wirtschaft haben einfach ihre Preise an die Inflation angeglichen, Kliniken ist dies nicht möglich“, erklärt die stellvertretende DKG-Vorsitzende Henriette Neumeyer. Das führe zu einer „teilweise dramatischen wirtschaftlichen Schieflage“. In der Folge habe die Zahl der Klinikinsolvenzen schon jetzt Rekordhöhe erreicht.

Geschäftsführer des St. Joseph-Stifts: „Sorge bereitet uns der Blick in die Zukunft“

Diesen Negativtrend beobachtet auch Viktor Helmers vom St. Joseph-Stift, der die finanzielle Lage seines Krankenhauses noch als „auskömmlich“ bezeichnet – trotz der inflationsbedingten Mehrkosten, die laut ihm im zweistelligen Millionenbereich liegen. „Wir sind weit von einer Insolvenz entfernt. Sorge bereitet uns aber der Blick in die Zukunft. Für die Jahre ab 2024 brauchen wir unbedingt finanzielle Unterstützung“, sagt Helmers und spielt damit auf die Tarifsteigerungen ab 2024 an.

„Wir wollen den Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Geld, der absolut berechtigt ist, erfüllen“, betont der Ökonom, „aber ohne Inflationsausgleich werden uns die Mittel fehlen.“ Umso mehr hofft der Geschäftsführer, dass die steigende Zahl der Klinikinsolvenzen und der bundesweite Protest, an dem sich auch das Städtische Klinikum Dresden beteiligt hat, den Druck auf die Politik erhöhen und der Inflationsausgleich vom Bund doch noch kommt.

