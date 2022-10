﻿18. Sächsische Jugendgeschichtstage zeigen Ergebnisse im Landtag

Die Spurensuche, in welcher Kinder und Jugendliche regionalhistorische Ereignisse erkunden, stellt ihre Ergebnisse bei den 18. Sächsischen Jugendgeschichtstagen im Landtag vor.

Dresden. Wie haben Menschen ihre Jugend in der DDR verbracht? Welche Auswirkungen hatte der Nationalsozialismus in ihrem Ort? Fragen wie diese standen im Fokus der diesjährigen Ausgabe des Programms „Spurensuche“, das regelmäßig junge Menschen im Freistaat mit pädagogischen Fachkräften und regionalen Trägern der Jugendarbei zusammenbringt und zur regionalhistorischen Aufarbeitung einlädt.

Was die Jugendlichen bei ihrer Spurensuche herausgefunden haben, verraten sie bei den 18. Sächsischen Jugendgeschichtstagen im Landtag. Die Projektmesse, bei der 19 Jugendgruppen ihre Ergebnisse präsentieren, findet am 28. Oktober von 11 bis 15.30 Uhr statt. Am Tag zuvor stehen zwischen 13 und 16.30 Uhr verschiedene Workshops und Exkursionen an. Die Themen reichen vom Alltag jüdischer Kinder im Nationalsozialismus über Punk in der DDR bis zur Forschung im Zeitalter der Digitalisierung.