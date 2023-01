﻿Amtlich: Aus für Sprach-Kitas in Dresden

Das Land setzt die Sprachförderung des Bundes fort. Doch für die speziellen Angebote in den Kitas in Dresden und anderswo geht es nicht weiter wie bisher.

Dresden. Jetzt ist es amtlich: Das Land wird die Sprach-Kitas in der jetzigen Form nicht fortsetzen. Ab Mitte des Jahres soll das Landesprogramm „Alltagsintegrierte sprachliche Bildung“ das bisherige Bundesprogramm für die sprachliche Förderung in den Kindereinrichtungen ersetzen. „Eine 1:1-Überführung wird nicht erfolgen“, teilte das sächsische Kultusministerium auf DNN-Anfrage mit. Damit bestätigen sich Befürchtungen in Dresden.

In der Landeshauptstadt waren in den vergangenen Jahren mit Geldern des Bundes besondere Fachkräfte in Kitas gefördert worden, die sich der sprachlichen Bildung der Kinder widmeten. Allein beim städtischen Eigenbetrieb für die Kindertageseinrichtungen (EB Kita) wurden 90 Vorhaben in 76 Kitas gefördert. In der Summe rief die Stadt im Jahr 2021 rund 1,9 Millionen Euro Förderung ab. Für 2022 rechnete die Stadt mit 2,2 Millionen Euro.

Ampelkoalition delegierte Aufgabe an die Länder

Die Gelder hatte noch die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf den Weg gebracht. Die neue Bundesregierung setzte das jedoch nicht fort. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP delegierte die Aufgabe an die Länder und verwies bei der Finanzierung auf Gelder in ihren Regelungen zur Fortsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ der Vorgängerregierung.

Die Aufregung war groß. Nicht zuletzt CDU-Politiker in Stadt und Land kritisierten den Bund für diesen Schritt massiv. Es kam zu einer Übergangsfinanzierung, Mitte dieses Jahres ist mit dem speziellen Bundesprogramm jedoch endgültig Schluss. Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD in Sachsen beschloss im Landeshaushalt für 2023/2024 eine Anschlussfinanzierung.

Befürchtungen der Kita-Chefin bestätigt

Schon nach dem Haushaltsbeschluss schien für die Chefin des Kita-Eigenbetriebs in Dresden klar, dass dies wohl das Aus für die Sprach-Kitas bedeuten wird. Künftig werde die Förderung "wohl auf Fortbildungen beschränkt sein", erwartete Stadt-Kitachefin Sabine Bibas. Angaben aus den Koalitionsfraktionen im Landtag bestätigten diesen Eindruck.

Und so kommt es jetzt auch. Es werde ein landesweites Angebot geschaffen, welches neben „einer zentralen Koordinierungsstelle“ insbesondere in den Kommunen verortete „Personalstellen für Sprachmentoren“ beinhalte. Die Details dazu würden derzeit noch abgestimmt. Nähere Angaben für Dresden sind daher derzeit noch nicht möglich.

Piwarz: Sprachförderung stärken

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erklärte dazu: „Der Bund hat die Sprach-Kitas einfach beerdigt und sich damit von einer verlässlichen Politik für benachteiligte Kinder verabschiedet.“ Jetzt springe das Land ein. „Wir lassen unsere Kitas mit dieser Aufgabe nicht allein“, fügte Piwarz hinzu. Frühkindliche sprachliche Bildung von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf lege das Fundament für den späteren schulischen und beruflichen Erfolg.

„Was wir in der Kita an Förderung jetzt versäumen, wird uns morgen in der Schule das Doppelte und Dreifache kosten“, erklärt Piwarz. Die Sprachförderung sei in allen Kitas ein Schwerpunkt im pädagogischen Bildungsalltag. Das solle weiter verstärkt werden.

Ministerium: „Bedarfsgerechte Begleitung aller Einrichtungen“

Mit dem langjährigen Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ seien rund 10 Prozent der Kitas im Freistaat mit zusätzlichem Fachpersonal unterstützt worden. Als „Erwachsenenbildner“ hätten diese besonders geschulten Sprachfachkräfte die Weiterqualifizierung des Personals innerhalb ihrer Kita übernommen. 359 Einrichtungen hätten sachsenweit davon profitiert. In den Einrichtungen befänden sich 418 geförderte Sprachfachkräfte.

Nun soll landesweit eine „bedarfsgerechte fachliche Begleitung aller Kindertageseinrichtungen, auch der Horte und der Kindertagespflegestellen“, ermöglicht werden. Im Zusammenspiel mit der ab August geplanten Personalschlüsselverbesserung für Kitas sei „mehr pädagogische Arbeit am Kind möglich“ und darüber hinaus stehe ein „landesweites Netzwerk zur Qualifizierung der Fachkräfte und Qualitätsentwicklung“ zur Verfügung.

Eigenbetrieb in Dresden will Fachkräfte halten

In Dresden haben die Fachkräfte direkt mit den Kindern an sprachlicher Förderung gearbeitet und standen auch als Ansprechpartner für die Eltern zur Verfügung. Dies wurde vom Stammpersonal in den Kitas geschätzt, das sich zu dieser speziellen Arbeit mit den Kinder parallel zu den üblichen pädagogischen Aufgaben nicht in der Lage sah.

Der Eigenbetrieb will die Fachkräfte nicht verlieren und bietet laut Bibas eine Anstellung als Erzieher an. Die Fachkräfte, die mit dem bisherigen Bundesprogramm finanziert worden seien, könnten durch die Träger im Rahmen der sächsischen Qualitätsverordnung weiter beschäftigt werden, stellte das Land dazu fest. Diese rechtlichen Regelungen sei „sehr frühzeitig vom Freistaat installiert“ worden, hieß es aus dem Kultusministerium.