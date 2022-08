Dresden. Das Blut von Autoenthusiasten wird in der Dresdner Familie Melkus schon seit Generationen weitergegeben und fließt auch in seinen Adern: Sepp Melkus, Enkel des 2005 verstorbenen Dresdner Rennfahrers und Konstrukteurs Heinz Melkus, bastelt mit seinen Mitarbeitern weiterhin an einer Legende des DDR-Rennsports: am „Ferrari des Ostens“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heinz Melkus steht 1970 in Dresden an einem Melkus RS 1000. © Quelle: Melkus/ddp

Pro Jahr entstehen in Weißig drei RS 1000

In Dresden-Weißig produziert sein Unternehmen nach wie vor pro Jahr drei Exemplare des RS 1000 – jenes Wagens, den sein Großvater Ende der 1960er Jahre entwarf und anschließend in einer Kleinstserie von rund 100 Stück baute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es die Firma noch heute in dieser Form gibt, ist nach den Ereignissen vor zehn Jahren nicht selbstverständlich. Denn der 20. August 2012 war für Sepp Melkus ein schwarzer Tag. Seine Melkus Sportwagen GmbH musste damals in die Insolvenz, wurde anschließend abgewickelt.

Insolvenz ein herber Rückschlag

Als Jungunternehmer hatte er einst mit Mitte 20 einen Businessplan aufgestellt und Investoren für ein ehrgeiziges Projekt gesucht und gefunden: Als Nachfolger des RS 1000 ließ er ab 2009 in Dresden den Sportwagen RS 2000 herstellen, fand aber zu wenige Abnehmer. Und nach der Pleite keinen Käufer. Es war die Zeit der globalen Finanz- und der Eurokrise. Nach 20 Autos war Schluss.

„Ich hatte das Glück, dass ich von der Kanzlei Kulitzscher & Ettelt eine sehr gute Insolvenzberatung erhielt, weshalb ich trotz der Kredite nicht in die Privatinsolvenz musste. Wäre das anders gelaufen, weiß ich nicht, ob ich mich danach noch mal in die Selbstständigkeit begeben hätte“, berichtet der 39-Jährige.

Melkus-Sportwagen stehen 2019 bei einem Treffen von rund 40 Autos im Stallhof. © Quelle: Robert Michael/dpa

Sportwagenbau und drei weitere Standbeine

So aber wagte er diesen Schritt. Nach einer Zeit als Berater im Unternehmen seines Vaters Peter, der schon 2006/07 und erneut ab 2014 den legendären RS 1000 wieder auflegte, übernahm er die Firma 2019 schließlich ganz. „Mein Vater war 65, wollte Buchhaltung und Co. nicht mehr machen und ist sozusagen in Rente gegangen“, erklärt Sepp Melkus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis 2019 war Melkus ein reiner Sportwagenbauer, mittlerweile gibt es zwölf Mitarbeiter und drei weitere Standbeine: Vor allem für die Autohäuser aus der Umgebung, aber auch für Privatkunden ist das Unternehmen in der Fahrzeugaufbereitung und -pflege aktiv, macht z. B. Lackversiegelungen.

Hinzu kommt in der unmittelbaren Nachbarschaft seines Firmensitzes eine Kfz-Werkstatt, die Sepp Melkus erst vergangenes Jahr übernahm. Zudem bietet er nebenbei noch Motorsportbetreuung an – also ein All-Inclusive-Paket für Rennfahrer. Einen dritten Standort hat er etwas innenstadtnäher im Seidnitz-Center. Die Synergieeffekte weiß er zu nutzen.

Autohaus an der Hamburger Straße gehört nicht mehr der Familie

Das noch von seinem Großvater gegründete BMW-Autohaus Melkus, das zuerst an der Leipziger Straße, später in Bühlau seinen Sitz hatte und nun an der Hamburger Straße steht, gehört schon seit 2006 nicht mehr der Familie. Die Namensrechte am Sportwagen trotz der Insolvenz hingegen schon.

„Für mich war damals ein herber Rückschlag, dass das RS-2000-Projekt nicht funktioniert hat“, gibt Sepp Melkus zu, doch „auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich es in jungen Jahren gemacht habe und so einen Dämpfer nicht mit 40, 50 kriege. Dass wir heute mit verschiedenen Standbeinen so breit aufgestellt sind, ist eine Lehre daraus. Jetzt gehe ich die Selbstständigkeit mit weniger Risiko an.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am „Ferrari des Ostens“ hängt das meiste Herzblut

So kann ihm heute nicht das Genick brechen, dass seit einem Jahr deutlich weniger Gebrauchtwagen zur Fahrzeugaufbereitung bei ihm landen. Am „Ferrari des Ostens“ hängt aber weiterhin das meiste Herzblut, das spürt man. „Auch jetzt kommen wieder Zeiten, in denen die Leute sich dreimal überlegen, ob sie sich sowas leisten können“, sagt Sepp Melkus, während ein paar Meter neben ihm der Schweißbrenner glüht. Hammerschläge schallen durch die kleine Werkshalle, mehrere unfertige RS 1000 werden bearbeitet. „Sie entstehen hier quasi aus dem Nichts – aus alten, fast schrottreifen Wartburg 353. Alles Handarbeit, von A bis Z“, erzählt der 39-Jährige stolz.

Unternehmer Sepp Melkus in einem „Ferrari des Ostens“. © Quelle: Dietrich Flechtner

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff stellt Melkus selbst 13 verschiedene Karosserieteile von der Fronthaube bis zur eleganten Flügeltür her, klebt zugelieferte Blechteile hinein, lackiert – und schraubt wie in DDR-Zeiten diverse Teile dran: den Kühlergrill vom Trabant 601, Wohnwagen-Rückleuchten , selbstgefertigte Alu-Außenspiegel. Wie vor 50 Jahren. „Wir bauen hier keine Replika, sondern führen nach einer gewissen Pause die Produktion des Originals von damals fort. Selbst das Personal ist teils noch dasselbe wie einst“, feixt Sepp Melkus über seinen unverwüstlichen Oldtimer mit Zweitakt-Motor.

Über 1000 Arbeitsstunden stecken in einem Fahrzeug

Vom ersten Handgriff bis zur Auslieferung stecken pro Fahrzeug über 1000 Arbeitsstunden drin, verteilt auf zwölf Monate. Kein ganz billiges Vergnügen: Die Stückpreise liegen im Normalfall bei knapp über 100.000 Euro. „Die Käufer sind meist Leute, die das Auto als Jugendtraum hatten und nun das nötige Geld haben, um ihn sich zu erfüllen“, sagt Sepp Melkus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund ihrer Seltenheit unterliegen die Fahrzeuge so gut wie keinem Wertverlust. „Wir machen dafür auch keine Werbung. Dass es uns gibt, ist in der Szene bekannt.“ Und weil vor zehn Jahren auch alle anderen bekannten Kleinstserienhersteller in Deutschland wie Wiesmann, Artega und Gumpert in die Insolvenz mussten, ist nun nicht nur jeder RS 1000 sehr individuell, sondern mittlerweile das ganze Unternehmen ein Unikat.

Ein Jahr Vorlauf bei den Bestellungen

Schon bald wird es auch wieder gefeiert. Beim ersten Melkus-Treffen nach der Pandemie steht am 24. September ab 15 Uhr die Autoschmiede Am Weißiger Bach 149 für Besucher offen. „Daran nehmen ungefähr 40 von Melkus gebaute Fahrzeuge teil. So viele davon sieht man sonst nie an einem Fleck“, freut sich Sepp Melkus.

Der bekommt übrigens auch die in Deutschland verbliebenen Exemplare „seines“ RS 2000 noch alle paar Jahre zu Gesicht, wenn sie bei ihm zur Wartung sind. Doch im Gegensatz zu ihnen soll die RS-1000-Produktion noch lange nicht Geschichte sein, sagt der Firmenchef: „Momentan haben wir über ein Jahr Vorlauf bei den Neubestellungen. Wir werden die Autos so lange bauen, wie es irgendwie geht!“