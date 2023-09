﻿Sportscheck Run in Dresden: Die Fotos vom Lauf in der Innenstadt

Dresden. Trotzdem nun offiziell der Herbst begonnen hat, ist die Laufsaison in Dresden noch nicht zu Ende. Am Sonntag machten sich hunderte Läufer auf zum Sportscheck Run mit Start und Ziel am Altmarkt.

Obwohl es hauptsächlich um Spaß und Bewegung geht, wurden auch Sieger gekürt. Die Fünf-Kilometer-Strecke absolvierten Richard Vogelsang (KRAFT Runners Dresden, 16:12 Minuten) und Nadine Förster (18:58 Minuten) am schnellsten. Über zehn Kilometer siegten Peter Frohnwieser (Einfach laufen, 31:57 Minuten) und Paulina Buresch (41:58 Minuten).

Unsere Fotografin hat sich beim Laufevent umgesehen und viele tolle Schnappschüsse aufgenommen:

Alle weiteren Ergebnisse – auch aus anderen Städten – finden Sie im Internet. Wer mehr Lust auf Laufen hat, kann dieses Jahr noch einige Veranstaltungen mitnehmen, etwa einen Spendenlauf für krebskranke Kinder am Dienstag oder den Dresden-Marathon am 22. Oktober.

