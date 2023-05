﻿Dresdner Supercomputer soll ähnlich funktionieren wie unser Gehirn

Dresden. Acht schwarze Schränke stehen im Halbkreis. Es rauscht und blinkt in dem Raum im Trefftz-Bau der TU Dresden am Zelle­schen Weg. Bunte digitale Displays zeigen verschiedene Temperaturen und Prozentwerte an. Auf das, was Professor Christian Mayr und sein Team vom Lehrstuhl für hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik hier gerade zusammenbauen, warten viele bereits ungeduldig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein wichtiges Mosaiksteinchen im Human Brain Project. Der Zusammenschluss von mehr als 100 europäischen Einrichtungen aus Forschung und Industrie will das menschliche Gehirn im Computer simulieren. Um es besser zu verstehen. Die Hoffnung: Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson irgendwann einmal nicht mehr hilflos gegenüberzustehen.

KI-Supercomputer an der TU Dresden Der SpiNNaker2 funktioniert ähnlich wie unser Gehirn © Quelle: Anja Schneider und Holger Grigutsch

Seit reichlich acht Jahren entwickeln Mayr und seine Mitstreiter die SpiNNaker-Chips, in denen die Transistoren und andere Bauteile wie die Neuronen und Synapsen in unserem Gehirn miteinander vernetzt sind. Inspirieren lässt sich das Team davon, was unsere grauen Zellen viel besser können als Computer. Zum Beispiel Energie sparen. Die 30 Watt, mit denen das Gehirn auskommt, sind für Computer noch unerreichbar. Der Energiehunger heutiger Superrechner liegt im Megawatt-Bereich. Der SpiNNaker2, kommt mit bis zu zehn Mal weniger aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter anderem, weil seine Chips sehr sparsam arbeiten. Sie wurden gemeinsam mit Steve Furber von der Uni Manchester entwickelt. Furber hat auch die ARM-Prozessoren erfunden, die heute in fast allen Smartphones stecken. Auch da kommt es auf Energieeffizienz an, damit die Ladung des Akkus eine Weile hält.

Professor Christian Mayr koordiniert die Entwicklung des SpiNNaker2, dessen Funktionsweise vom menschlichen Gehirn inspiriert ist. © Quelle: Anja Schneider

Die Dresdner haben sich noch mehr vom Gehirn abgeschaut. Ihre Maschine rechnet mit Impulsen (Spikes) nur dort, wo gerade gerechnet werden muss. Andere Bereiche gehen in eine Art Ruhemodus. Und ihr neuronales Netzwerk berechnet komplexe Aufgaben zehn Mal schneller als andere Supercomputer. Ein wichtiger Vorteil für das Maschinelle Lernen in KI-Systemen. So wurde schnell klar, dass die Möglichkeiten des SpiNNaker weit über Medizin und Hirnforschung hinausgehen. Als Sachsens damalige Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange dem Entwicklerteam im September 2019 einen Förderbescheid über acht Millionen Euro von der Europäischen Union und dem Freistaat überreichte, verband sie das bereits mit dem Blick auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und der Hoffnung auf Industriearbeitsplätze in Sachsen.

Globalfoundries, Cloud & Heat, CETI – „Biotop“ von Partnern und Zulieferern in der Region

Impulse für die sächsische Wirtschaft gibt es bereits jetzt, auch wenn Corona und Chipkrise dafür sorgten, dass frühestens im Herbst acht weitere Rechnerschränke bestückt sind und der SpiNNaker2 nicht mehr nur auf dem Papier der weltweit größte und energieeffizienteste Supercomputer für künstliche Intelligenz in Echtzeit sein wird.

Produziert werden die SpiNNaker-Chips auf 300-mm-Wafern bei Globafoundries in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mayr findet ein „Biotop“ vieler Partner und Zulieferer, wie er es nennt, quasi vor der Haustür. Die rund 70.000 benötigten SpiNNaker-Chips basieren auf der 22FDX-Technologie von Globalfoundries. Der Chiphersteller bietet seinen Kunden eine Plattform zur Entwicklung eigener energiesparender Chips für das Internet der Dinge. Für das Design der SpiNNaker-Chips nutzen Mayr und sein Team Tools von Rayics, einer TU-Ausgründung, die in Dresden auf der Bergstraße sitzt. Hergestellt werden sie auf 300-Millimeter-Wafern im Werk von Globalfoundries im Dresdner Norden. Für das Packaging – das Einpacken in die Hülle mit den Beinchen, mit denen sie auf die Leiterplatten gelötet werden – müssen sie allerdings zu Amkor nach Südkorea.

Die Wasserkühlung für die Rechnerschränke wird im Radeberger Werk des Dresdner Unternehmens Cloud & Heat produziert, das unter anderem die Abwärme von Rechenzentren für das Heizen von Wohn- und Büroräumen nutzbar macht.

Auf die Millisekunde Reaktionszeit kommt es an

Eng arbeiten die SpiNNaker-Leute auch mit ihren Kollegen vom Exzellenz-Cluster CETI (Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop) an der TU Dresden zusammen, wo unter anderem die 5G- und 6G-Mobilfunknetze entwickelt werden. Denn für Anwendungen wie autonomes Fahren oder die Steuerung von Robotern und Industrieanlagen braucht es beides – Netze, die Informationen in Echtzeit übertragen können und Computer, die die zu übertragenden Daten ebenso schnell analysieren und innerhalb einer Millisekunde eine Antwort liefern.

Der SpiNNaker2-Computer ist das Werk eines sehr großen Teams Dass die Idee des SpiNNaker2-Computers nun Realität wird, ist der Arbeit eines großen Teams zu verdanken. Christian Mayr, der das Projekt koordiniert, verweist auf sein Kernteam am Lehrstuhl, wo Johannes Partzsch für das Gesamtsystem, Bernhard Vogginger für die Software, Stefan Schiefer für Board und Rack sowie Sebastian Höppner für den Chip verantwortlich sind, und auf das Team von SpinnCloud Systems mit Christian Eichhorn (kaufmännischer Geschäftsführer), Hector Gonzalez (Geschäftsführer Software-Entwicklung) und Matthias Lohrmann (Geschäftsführer Hardware-Entwicklung). Sie leiten die Arbeit von mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu kommen viele Leute bei Partnern und Zulieferern – insgesamt haben mehr als 100 Leute an dem Projekt mitgearbeitet. Das zu koordinieren, sei auch für die Uni eine logistisch anspruchsvolle Herausforderung, sagt Mayr.

Ausgründung SpinnCloud Systems soll SpiNNaker-Technik vermarkten

Mayr und seine Kollegen haben die Komponenten für ihren Superrechner erfolgreich im Labor getestet. Vor allem mit den Chips von Globalfoundries ist der Professor sehr zufrieden. Die Ausschussquote liege deutlich unter den branchenüblichen Werten. Und während sie jetzt das Superhirn zusammenbauen, denken sie bereits an die Vermarktung. Interessenten gibt es schon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Uni-Ausgründung SpinnCloud Systems soll ab 2024 maßgeschneiderte SpiNNaker-Lösungen liefern: Für die Steuerung eines Industrieroboters wird vielleicht nur ein Rechnerschrank benötigt, für ein ganzes Stahlwerk zwei oder drei. Eine Millionenstadt, die ein Smartcity-Konzept umsetzen möchte, braucht für ihre Versorgungs- und Verkehrsleitsysteme einschließlich des autonomen Fahrens vielleicht gleich zehn oder mehr der Superhirne mit 16 Schränken. Und dem Roboterhund der CETI-Kollegen reicht möglicherweise schon ein einziger direkt eingebauter Chip.

Auch der Europäische Innovationsrat (EIC) ist auf SpinnCloud Systems aufmerksam geworden, fördert das im Sommer 2021 gegründete Startup mit 2,5 Millionen Euro. Das setzte sich unter 286 Bewerbern durch und erhielt als eines von 27 Unternehmen als erste Deep-Tech-Firma aus Sachsen den Zuschlag. Zu den ersten marktreifen Anwendungen soll ein Spracherkennungsmodul gehören.

Auch die Boards, die mit den SpiNNaker-Chips bestückt werden, entwickelt das Team um Christian Mayr selbst. © Quelle: Anja Schneider

Christian Mayr: Autonomes Fahren und Robotik verbrauchen noch 100 Mal so viel Energie wie, sie müssten“

ChatGPT, das zurzeit überall Thema ist, könne mit SpiNNaker-Rechnern bis zu 90 Prozent der heute benötigten Energie für die aufwendigen Trainingsläufe einsparen, sagt Mayr. Aber das reicht ihm noch nicht. „Autonomes Fahren und Robotik verbrauchen noch 100 Mal so viel Energie, wie sie müssten und dürften“, ist er überzeugt. Weil sie zu viel rechnen und viel zu viele Daten hin und her schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Ideen für die Zukunft gehört deshalb, überall dort, wo es möglich ist, SpiNNaker-Chips direkt einzubauen und rechnen zu lassen – ohne den Umweg über die Cloud. Nicht nur beim Sprachmodul. Autonom fahrende Autos sollen Daten ihrer Sensoren gleich an Bord analysieren, die Bewegungen von Robotern könnten mit KI-Chips in deren Gelenken besser trainiert werden, Mobilfunkmasten müssten nur noch Daten übertragen, die für die Kommunikation mit anderen Systemen unerlässlich sind.

Die Hälfte der Neuronen im menschlichen Gehirn auf einmal simulieren

Wenn der SpiNNaker2 fertig ist, wird er etwa die Hälfte der 86 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn gleichzeitig simulieren können, sagt Mayr. Für das Human Brain Project reiche das aus. Viele Simulationen erforderten gar nicht, das ganze Gehirn nachzubilden. Auf die Fertigstellung des Supercomputers warten auch die Kollegen von SpinnCloud Systems. Nicht nur, weil sie ein Fünftel seiner Rechenzeit für die Entwicklung ihrer Produkte nutzen dürfen, sondern auch, weil sie Interessenten damit demonstrieren können, dass Lösungen, die sie anbieten, wirklich funktionieren.