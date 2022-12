﻿Spielt Dresden beim Anwohnerparken mit gezinkten Karten?

Alle zwei Jahre wieder: Der Haushalt wird in den Stadtratsfraktionen verhandelt, eine Sondersitzung jagt die nächste. Spannende Frage: Wie sehr werden die Autofahrer zur Kasse gebeten? Und: Spielt die Stadt mit gezinkten Karten?

Dresden. Nach der Sondersitzung ist vor der Sondersitzung: Am Montag legten Finanzausschuss und Ausschuss für Allgemeine Verwaltung eine Sonderschicht ein, um Eckwerte für nichts Geringeres als die Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe festzuschreiben. Herausgekommen ist: nichts. Die interessanten Vorlagen wurden auf eine Sondersitzung des Finanzausschusses am nächsten Montag vertagt. Dann soll der Haushalt 2023/2024 fertig sein. Es gibt Stadträte, die daran zweifeln, dass dieses Ziel zu schaffen ist.

15 Euro Tagessatz statt 12 Euro

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) plant, die Verluste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) auch mit höheren Parkgebühren und höheren Kosten für das Anwohnerparken zu finanzieren. Bei den Parkgebühren soll der Stundensatz in der Innenstadt von 2,40 Euro auf 3 Euro steigen, das Tagesticket soll 15 Euro statt 12 Euro kosten. Ähnlich drastisch fallen die geplanten Erhöhungen in den anderen Zonen aus. Anwohner sollen nicht mehr 30 Euro für einen Parkausweis bezahlen, sondern je nach Größe des Autos zwischen 120 und 240 Euro.

Millionenplus für die Stadtkasse

Die Pläne sollen ein Millionenplus in die Stadtkasse spülen, das direkt an die Verkehrsbetriebe durchgereicht wird. Die DVB werden perspektivisch zwischen 40 und 50 Millionen Euro Verlust pro Jahr schreiben, den die Stadt erstatten muss. Dass die FDP dagegen ist, die Autofahrer zur Kasse zu bitten, überrascht wenig. "Die Parkgebühren wurden erst vor kurzem überproportional erhöht. Eine weitere Erhöhung ist niemandem zuzumuten. Autobesitzer sind bereits heute massiv belastet und finanzieren die komplette Verkehrsinfrastruktur allein", erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow.

Stadthaushalt soll für die Verluste aufkommen

Auch die CDU, so Fraktionsvorsitzender Peter Krüger, hält es für falsch, eine Gruppe von Menschen gegen die andere auszuspielen. "Der Öffentliche Personennahverkehr ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich halte es für die ehrlichste Form der Finanzierung, wenn der Stadthaushalt für die Verluste der DVB aufkommt", so Krüger.

Altes kapitalistisches Prinzip

Stadtrat Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) legt den Fokus auf die Pläne mit den Anwohnerparkzonen. „Wenn das realisiert wird, gibt es im Stadtgebiet kaum noch Stellen, an denen Autofahrer kostenlos parken können“, so Nitzsche, die Stadt verfahre nach einem alten kapitalistischen Prinzip: „Erst wird das Angebot künstlich verknappt, dann werden die Preise angezogen.“ Das sei der falsche verkehrspolitische Ansatz.

Falsches Spiel mit den Kosten?

CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm wirft der Stadtverwaltung vor, bei der Begründung für die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren mit gezinkten Karten zu spielen. In einer Vorlage der Verwaltung heißt es, die Verwaltungskosten pro Anwohnerparkausweis würden ein Euro pro Monat betragen. Die Bewirtschaftungskosten pro Stellplatz im öffentlichen Verkehrsraum würden dagegen bei rund 5 Euro liegen, heißt es in dem Dokument, und dann werden die Kostengruppen aufgeschlüsselt: Münzgeldentleerung, Parkscheinrollen, Ersatzteile, Reinigung Automaten, Datenfunkgebühr und Gebühren E-Parkschein.

Anwohnerparkausweis garantiert keinen Parkplatz

„Seit wann“, fragt Böhm, „nutzen Autofahrer mit einer Anwohnerparkkarte die Parkscheinautomaten der Stadt? Will die Verwaltung hier doppelt Kasse machen?“ Als „dreist“ bezeichnete Krüger die Kostenaufstellung, die für eine Erhöhung der Anwohnerparkgebühren mit herhalten muss. Ein Anwohnerparkausweis garantiere keinen Parkplatz – wenn alle Flächen belegt sind wie abends in vielen Wohngebieten, nütze auch die Karte nichts. Deshalb könne die Stadt nicht endlos an der Preisschraube drehen.

Null Spielraum für eine Erhöhung

Das gelte auch für die Parkgebühren, so Böhm. „Die Menschen werden in allen Bereichen ihres Lebens mit Preiserhöhungen konfrontiert. Da sollten wir nicht auch noch die Autofahrer zur Kasse bitten.“ Das sieht FDP-Stadtrat Robert Malorny ähnlich: „Ich sehe null Spielraum für eine Erhöhung der Parkgebühren.“

Eine Sondersitzung jagt die nächste, die Finanzpolitiker der meisten Fraktionen sitzen Abend für Abend zusammen. Ob es für einen mehrheitsfähigen Haushalt reicht bis Montag?