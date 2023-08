Spielen wie August der Starke: Pillnitzer Schloss lädt zum Spielewochenende

Dresden. Am Hofe Augusts des Starken spielte das Spielen eine große Rolle. In und um das Schloss Pillnitz waren im frühen 18. Jahrhundert Spielflächen angelegt, auf denen der König den Hofstaat zu Turnieren, Wettkämpfen und Karussellfahrten bat. Nach Angaben der Schlösserland Sachsen GmbH gab es 60 Tisch- und Brettspiele, riesige Schaukeln, einen Federballplatz, Kegelbahnen, ein Riesenrad und vieles mehr, wovon heute nichts mehr zu sehen ist.

„Spielerische Wissensvermittlung“

Doch um diese außergewöhnliche Zeit neuaufleben zu lassen, wird das Schloss Pillnitz ab Sonnabend, 25. August, bis Ende September zum Spieleschloss. Getreu dem Ausstellungsmotto „Spiele des Königs“ ist in der heutigen Orangerie ein modern interpretiertes Ringrennkarussell entstanden. Dieses für den Innenraum gedachte Spiel namens Ringrennen war besonders den Damen bei Hofe vorenthalten und war an den ritterlichen Lanzenkampf angelehnt. Nun dürfen die Gäste des Schlossparks selbst das Ringrennkarussell ausprobieren und ihr Glück versuchen.

„Wir widmen der kulturgeschichtlich bedeutenden Phase von Pillnitz als Spieleschloss damit unsere Aufmerksamkeit. Wie das Spielen bei Hofe, in einer Schlossanlage aussah, wird für unsere Gäste so erlebbar“, sagt Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatliche Schlösser, Burgen & Gärten Sachsen gGmbH. „Mit dem Angebot in der Orangerie setzen wir einmal mehr auf spielerische Wissensvermittlung.“ Schlossleiterin Josefine Frank ergänzt: „Die Orangerie war bisher nur zwei Mal pro Jahr für Gäste geöffnet und blieb in den Sommermonaten meist ungenutzt. Ich freue mich über dieses reizvolle Spielangebot, das sich besonders an Familien richtet. Es ist eine Bereicherung für unsere Gäste.“

Aktionswochenende: Barocke Holzspiele wie zu Augusts Zeiten

Zudem können die Besucher in einer Ausstellung weitere historische Spiele aus der Zeit Augusts des Starken kennenlernen sowie im Gewölbekeller der Orangerie bei einer Multimedia-Show einem Schreiber vom Hofe begegnen, der über das Spielverhalten damals und heute informiert.

Am kommenden Wochenende laden die Veranstalter zu einem Spielewochenende in den Pillnitzer Schlosspark. Von 9.30 bis 18 Uhr können die Gäste rund 30 verschiedene barocke Holzspiele, die besondere Geschicklichkeit und Teamarbeit erfordern, ausprobieren. Verkleidete Personen erklären und leiten durch die Spiele. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Weitere Informationen unter schlosspillnitz.de

