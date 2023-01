﻿Sperrfläche am Königswaldplatz soll Wiese werden

Die Sperrflächen auf dem Königswaldplatz in Klotzsche sollen in Grünflächen umgewandelt werden. Das hat die Stadtverwaltung entschieden, nachdem Bürger den ersten Schritt gemacht hatten – und zurückgepfiffen worden waren.

Dresden. Die Stadtverwaltung will dem Stadtbezirksbeirat Klotzsche am 6. März ein Interimskonzept für den Königswaldplatz vorstellen. Das erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) auf Anfrage von Stadträtin Ulrike Caspary (Grüne) am Donnerstagnachmittag vor dem Stadtrat.