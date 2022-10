Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ startet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

seit 1995 bitten wir Sie in der Adventszeit, Ihre Herzen und Ihr Portemonnaie zu öffnen. Im Rahmen unserer Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ können wir dank Ihnen Mitmenschen in Not unterstützen. Mit den Jahren ist so die stolze Summe von rund drei Millionen Euro zusammengekommen, 120.000 Euro allein im vergangenen Jahr.

Auch dieses Jahr möchten wir diese Tradition fortsetzen. Wir sammeln Geld für die Obdachlosenarbeit der Diakonie, den Kinderhilfe e.V., der sich um chronisch kranke Kinder und deren Angehörige sorgt, sowie den Aufwind e V., der Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebensverhältnissen unbürokratisch hilft.

Mohssen Hamih Mirza, seine Frau und Tochter Emma. Ihre Zwillingsschwester starb an einer Erbkrankheit. © Quelle: Uniklinik Dresden

Lesen Sie hier die Geschichte von Familie Mirza, die sich viel zu früh von ihrer Tochter verabschieden mussten. Unterstützt wurden sie vom Sächsischen Kinderpalliativzentrum. Dieses wiederum können Sie bei der DNN-Spendenaktion unterstützen.

Und wie immer gilt unser Versprechen: bei „Dresdner helfen Dresdnern“ kommt jeder Cent bei den Bedürftigen an. Helfen Sie mit!

Zitat des Tages

Zum Ende des Monats haben die Leute wenig bis gar kein Geld mehr, da ist immer einiges los. Elisabeth Hannapp Sozialarbeiterin in der Suppenküche der Diakonie, die wir mit unserer Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ unterstützen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Sechs weitere Tote gemeldet: Dresden hat am Freitag zum zweiten Mal in dieser Woche Todesfälle in Zusammenhang mit Corona vermeldet. Es sind sechs. Jetzt lesen

Stiko-Chef über Corona: „Handelt sich mittlerweile um endemische Virusinfektion“: Sind wir noch in einer Pandemie oder ist es mittlerweile eine Endemie? Der Stiko-Chef Thomas Mertens spricht sich für letzteres aus - und sieht dabei keinen Zusammenhang zur Schwere der Erkrankungen. Die WHO jedoch hat das Coronavirus noch nicht von der pandemischen zur endemischen Virusinfektion heruntergestuft. Jetzt lesen

Baden-Württemberg schafft Maskenpflicht für Pflegeheimbewohner ab: Schon lange protestieren Pflegeheime gegen die Maskenpflicht, weil es das Miteinander der Bewohner erschwere. Nun geht Baden-Württemberg einen eigenen Weg. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz ist nicht begeistert. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Das wird in Dresden künftig deutlich teurer. Die Stadt will die Kosten für das Anwohnerparken deutlich erhöhen. © Quelle: Archiv/Marijan Murat

Höhere Kosten fürs Parken sollen den Dresdner Nahverkehr retten

Dresden kämpft mit einem hohen Defizit im Nahverkehr. Um das Angebot nicht einschränken zu müssen, will die Stadt nun vor allem beim Parken und bei Tickets an der Kostenschraube drehen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 30.10.22 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Ein eingezogener Rekrut der russischen Armee erhält Training (Symbolbild). © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Russische Deserteure in Deutschland: „Ich will keine Menschen töten“

Viktor und Alexej kommen aus unterschiedlichen Ecken in Russland. Beide jungen Männer aber sind geflohen – um nicht wie so viele andere im brutalen Krieg in der Ukraine zu enden. Was sie erzählen, was die Politik verspricht und wie eine Ukrainerin über das Thema denkt. Jetzt lesen

So ändern sich die Preise im November für Verbraucherinnen und Verbraucher Ab November müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher an einigen Stellen auf steigende Kosten vorbereiten. Doch es gibt auch gute Nachrichten. © Quelle: dpa

Termine am Wochenende

Sonnabend, 11 Uhr: Striezelmarkt-Tanne - Auf dem Dresdner Altmarkt wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Es ist in diesem Jahr eine 24 Meter hohe Küstentanne aus Marbach, einem Ortsteil der Gemeinde Striegistal in Mittelsachsen. Bereits 7 Uhr beginnen Fällen und Verladen in Marbach. Der Transport soll gegen 10 Uhr starten. Gefahren wird über die A4-Auffahrt Siebenlehn zur A17-Abfahrt Südvorstadt und dann über die B170 via Dr-Külz-Ring und Seestraße zum Altmarkt. Der Bauzaun wird an diesem Tag für alle Weihnachtsfans geöffnet, eine Curry-Wurst-Bude sorgt für das leibliche Wohl.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo in Mannheim - 3. Liga, 14. Spieltag, Im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim heißt es für die Dresdner nach der Heimniederlage gegen Saarbrücken nicht mehr Anschluss halten an die Aufstiegsränge, sondern vor allem, sich gegen das Abrutschen tief ins Mittelfeld zu stemmen.

Sonnabend ab 15.30 Uhr: Demos in der Innenstadt - Es ist in Dresden mit einem größeren Versammlungsgeschehen zu rechnen. Insbesondere durch einen Demonstrationszug, zu dem vom Veranstalter mehrere Tausend Menschen erwartet werden, kommt es bis in den Abend hinein zu Verkehrseinschränkungen innerhalb des 26er-Rings. Alle Verkehrsteilnehmer sollten den Innenstadtbereich an diesem Tag nach Möglichkeit umfahren oder mehr Zeit einplanen.

Sonntag, 6 bis 18 Uhr: Dresden-Marathon - Am Veranstaltungstag ist mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen im Stadtzentrum und in den Stadtteilen Innere Neustadt, Äußere Neustadt, Radeberger Vorstadt, Striesen, Blasewitz, Johannstadt und Gruna zu rechnen. Es wird gebeten, an diesem Tag von nicht zwingend notwendigen Fahrten in die Innenstadt Abstand zu nehmen. Allen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, längere Wege und Wegezeiten einzuplanen.

Wer heute wichtig wird

Ein Schlaganfall trifft auch immer mehr jüngere Menschen. Ein Risikofaktor ist hoher Blutdruck. © Quelle: Clark Germany GmbH/Clark Germany

Nach einem Schlaganfall ist vieles nicht mehr, wie es war. Betroffene und ihre Angehörigen haben Fragen und Sorgen. Neben der medizinischen und therapeutischen Behandlung kann die Selbsthilfe eine ganz wichtige Rolle für ihr neues Leben nach dem Schlaganfall spielen. Um darauf aufmerksam zu machen, ist der 29. Oktober jedes Jahr der Weltschlaganfalltag.

Vor 19 Jahren erlitt Colin Geipel aus Dresden einen Schlaganfall. Seitdem engagiert er sich für andere Betroffene. Dafür hat er jetzt den Motivationspreis der deutschen Schlaganfall-Hilfe erhalten.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

© Quelle: Unsplash/David Menidrey

... Halloween: MADS präsentiert eine Fotostory für Gruselfans

Nika liest aus ihrem Märchenbuch: „Die Lichter der Stadt sind längst in der Ferne verschwunden, das Lachen der anderen Erstsemester ist abgeklungen. Eindeutig: Die vier Freunde haben sich verlaufen.“ In Horrorgeschichten ist nichts so, wie es scheint. So wie bei dieser Märchenstunde unter Freunden. Jetzt lesen

