﻿Nach vier Jahren Pause: Hope-Gala Dresden kehrt zurück ins Schauspielhaus

Dresden. Nach vier Jahren Pause findet am 28. Oktober wieder die Dresdner Hope-Gala statt. Seit 2006 sammeln die Organisatoren der Charity-Veranstaltung für das Kinderprojekt „Hope Cape Town“ in Südafrika Spenden. Die 15. Ausgabe der Gala findet dieses Jahr und zum zwölften Mal wieder im Schauspielhaus statt. Tickets mit einem Mindestpreis von 250 Euro sind bereits online zu haben.

Moderation übernimmt das Team vom Sat 1-Frühstücksfernsehen

Die Moderation übernehmen am 28. Oktober wieder Matthias Killing und Karen Heinrichs vom Sat 1-Frühstücksfernsehen, die das Publikum bereits 2019 durch den Abend geleitet hatten. Was das diesjährige Programm betrifft, sind die Veranstalter beim Motto „Von Klassik bis Rock“ geblieben. In jedem Fall mit dabei ist das Dresdner Jugendsinfonie-Orchester des Heinrich-Schütz-Konservatoriums. Mehr Details verraten sie nicht, die Tinte sei noch nicht auf jedem Vertrag getrocknet, sagt Sabine Mutschke, die die Pressearbeit für die Hope-Gala leitet.

Zu sehen bekommen Galagäste wieder die Theaterplastiken von Studenten der Dresdner Hochschule für Bildende Künste, die unter Leitung von Ulrich Eißner entstanden sind. Neben Giraffe, Zebra, Büffel, Nashorn und Elefant ist in diesem Jahr ein Elefantenbaby des Künstlers Johannes Brennsteiner dazugekommen.

Intendant Staatsschauspiel: „Hilfe für Südafrika ist dringend notwendig“

Die After-Show-Party der Hope-Gala findet in diesem Jahr ebenfalls im Schauspielhaus statt. Dafür, sagen die Veranstalter, verzichte das Staatsschauspiel auf seine Sonntagsmatinee. „Die Hilfe für Südafrika ist dringend notwendig“, sagt der Intendant des Schauspielhauses Joachim Klement. Gerade die Europäer hätten eine Verpflichtung angesichts ihrer Geschichte, die Menschen in Afrika zu unterstützen. Daher wolle die Kultureinrichtung helfen, wo sie könne, um Gelder zu akquirieren – auch, wenn die technische Umsetzung der Gala eine große Herausforderung sei.

2,3 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Südafrika

„Dass wir schon zum zwölften Mal im Schauspielhaus zu Gast sein dürfen, fühlt sich an wie eine Heimkehr“, sagt Gala-Initiatorin Viola Klein. Während das Event wegen Corona vier Jahre lang ausgefallen ist, haben die Organisatoren über alternative Benefizveranstaltungen wie beispielsweise Charity-Dinners weiter Spenden gesammelt. 2,3 Millionen Euro hat die Hilfsorganisation seit ihrem Start 2006 eingenommen, erklärt die dahinterstehende „Hope Kapstadt Stiftung“.

Das Geld fließt in Gesundheits- und Bildungsprojekte in Südafrika. Ein Fokus liegt auf der Bekämpfung von AIDS. Im Afrika südlich der Sahara waren laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2018 etwa 25,6 Millionen Menschen HIV-positiv. In Südafrika tragen zudem mehr als 20 Prozent der 15- bis 49-Jährigen das HI-Virus in sich.

