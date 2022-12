﻿Dank Spenden aus Böhmermann-Podcast: Uniklinikum setzt Mitarbeiterberater ein

Andreas Mrosk ist der neue Mitarbeiterberater am Uniklinikum Dresden.

Dresden. Seit Beginn des Monats hat ein professioneller Berater für Mitarbeiter des Uniklinikums Carl Gustav Carus (UKD) seine Arbeit aufgenommen. Als unabhängiger Gesprächspartner steht er allen Angestellten des Klinikums zur Verfügung. Möglich ist das Angebot durch Spenden, die von den Moderatoren Jan Böhmermann und Olli Schulz Ende letzten Jahres im Rahmen ihres Podcasts "Fest und Flauschig" gesammelt wurden. Die eingenommenen Spenden einer Weihnachtssondersendung in 2021 gingen anteilig an die Stiftung Hochschulmedizin Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Noch nie dagewesene Belastungssituationen“

Stress, Konflikte, gesundheitliche Probleme sowie Veränderungen können als belastend empfunden werden, wenn sie sich manifestieren und dann dauerhaft das alltägliche Leben beeinflussen. Deshalb soll Andreas Mrosk, der die neuartige Stelle besetzt, „eine professionelle, wirksame und ganzheitliche Unterstützung für seine Mitarbeitenden schaffen“, heißt es vom UKD. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Universitätsklinikums: „In den mehr als zwei Jahren Pandemie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Enormes geleistet und sahen sich noch nie dagewesenen Belastungssituationen und Herausforderungen gegenüber.“

Diskrete Unterstützung

Mrosk ist als Mitarbeiterberater unabhängig und keinem Vorgesetzten unterlegen, damit das Vertrauen derer, die ihn aufsuchen, von Anfang an gewährleistet ist. „Die Mitarbeiterberatung wird eine Möglichkeit sein, auf kurzem und diskretem Weg Unterstützung in ganz unterschiedlichen Lebenslagen zu bekommen“, sagt der 34-Jährige selbst. „Mit diesem Angebot fördern wir auf eine neue Art auch die Gesundheit sowie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden, entlasten die Teams und schaffen eine gute Atmosphäre“, findet Frank Ohi, Kaufmännischer Vorstand am UKD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Egal, wie dringlich das Anliegen

Als Psychologe soll der neue Berater auf die bereits am Uniklinikum etablierten Unterstützungsangebote aufbauen. Das wären zum Beispiel die Klinikseelsorge, die Fachexpertise der Psychosomatik und die Kriseninterventionsteams. Er freue sich sehr auf die Tätigkeit und sei in den ersten Tagen bereits auf große Offenheit und sehr viel Engagement gestoßen, sagt Mrosk. Künftig sei es egal, wie dringlich ein Anliegen sei: „Was auch immer die Mitarbeitenden beschäftigt, kann der Beginn einer Beratung sein“, Mrosk weiter.

Durch Spenden aus Podcast finanziert

Die Finanzierung des Angebots ist nur möglich, da Jan Böhmermann und Olli Schulz, die Moderatoren von „Fest und Flauschig“, Ende letzten Jahres in ihrer Podcast-Weihnachtsfolge Spenden sammelten. Ein Teil der Summe – 317 000 Euro – ging dabei an die Stiftung Hochschulmedizin Dresden, welche das Geld in die Stelle von Mrosk investiert. „Wir sind Jan Böhmermann enorm dankbar für diese große Spende und die damit verbundene Ermöglichung dieser höchst relevanten Position“, sagt Dr. Andreas Sperl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hochschulmedizin Dresden.