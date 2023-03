﻿Betrug oder Big Business? Der Skandal um den Dresdner Finanzdienstleister Infinus

Dresden.  In der Silvesternacht 1999/2000 startet die Menschheit – wenn auch rechnerisch nicht korrekt – in ein neues Jahrtausend. Die Gefühle sind gemischt, die einen glauben an den Weltuntergang, andere an neue Chancen. So wohl auch die Dresdner Finanzgruppe Infinus, die zur Jahrtausendwende mit ihren Geschäften startet und einen rasanten Aufstieg hinlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst als Jahre später die Finanzkrise die ganze Welt beutelt, sind sie gut im Geschäft. Infinus gilt als einer der besten Finanzdienstleister Deutschlands, wird gelobt, ausgezeichnet, bekommt Bestnoten bei Befragungen und Rankings, wird von Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf als Vorzeige-Unternehmen bezeichnet. Promis lassen sich mit den Managern ablichten und gehören zu deren Kunden, genau wie typische Kleinanleger. Auch der katholische Orden der Armen Brüder aus Düsseldorf investiert zehn Millionen Euro.

Eine Erfolgsgeschichte im Aufschwung Ost. Oder doch nicht? Da scheiden sich noch heute die Geister. Zumindest sorgt die Infinus AG Jahre später für einen der größten, manche behaupten sogar den bis dahin größten Finanzskandal Deutschlands.

Ein schwer zu überblickendes Firmengeflecht

Rückblick: 2000 gründet der Dresdner Jörg B. die Muttergesellschaft, die Future Business KG aA (FuBus) und baut mit Mitstreitern ein Finanzimperium auf. Die Gruppe handelt mit Versicherungen, erwirbt Firmenbeteiligungen, ist auf dem Immobilien- und Goldmarkt unterwegs. Die Zahl der Tochterunternehmen wächst auf knapp 20 Firmen, ein für Außenstehende schwer zur überschauendes Firmengeflecht – Infinus. Zum Geschäftsmodell gehört unter anderem die Zweitvermarktung von kapitalbildenden Lebensversicherungen mit niedrigen Rückkaufswerten. Die kauft das Unternehmen Privatleuten ab, führt sie unter eigenen Namen weiter oder verkauft sie und überredet die Kunden, das eingenommene Geld in neue Produkte bei ihr zu investieren. Und alles zu traumhaften Konditionen. Und man ist wohl auch sein bester Kunde. In immer größerem Umfang schließen die Unternehmen der Gruppe Eigenverträge ab und kassierten dafür hohe Provisionen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschäfte boomen, der Erfolg bringt prima Abschlussprovisionen. Infinus ist ein Geheimtipp für zinsstarke Geldanlagen. Die Kunden rennen dem Finanzdienstleister, der so hohe Zinsen verspricht, die Bude ein. Jörg B., Kewan K., Rudolf O., Siegfried B., Jens P. und Andreas K. sind ganz oben angekommen. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die warnen, dass die hohen Renditen gar nicht erwirtschaftet werden können. Trotzdem kann das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen immer nachkommen.

Razzia im November 2013

Dann bekommt das Saubermannimage der Truppe einen Riss. Am 5. November 2013 rollen mehrere Mannschaftswagen und zahlreiche Zivilfahrzeuge im Blasewitzer Villenviertel, am Käthe-Kollwitz-Ufer und der Goetheallee vor. Polizeibeamte durchsuchen die Geschäftsräume. Auch in anderen Städten werden Firmen und Privaträume durchsucht und Fahrzeuge, Unterlagen, elektronische Datenträger und Computer beschlagnahmt. Die spektakuläre Aktion sorgt für Verwunderung – zumindest in der Infinus-Chefetage, dort nennt man sie „haltlos“. Die Manager wandern hinter schwedische Gardinen. Statt Sekt gibt es nun Selters.

Nobelautos, Jachten, Goldbarren

Auslöser für die Razzia ist ein Hinweis der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und der Bundesbank. Es gehe um Betrug und die Schädigung von Anlegern und Investoren, heißt es. Konten werden eingefroren, 17 Unternehmen des Firmengeflechts melden nach und nach Insolvenz an. Die Ermittler stellen nicht nur umfangreiches Beweismaterial, sondern auch erhebliche Vermögenswerte sicher: Nobelautos, Jachten, Goldbarren, Pelzmäntel, Luxusuhren, prall gefüllte Bankkonten, mehrere Lebensversicherungen und Immobilien. Die Manager dachten nicht nur groß, sie lebten auch so – zumindest auf großem Fuß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zehntausende Anleger geschröpft

Der Durchsuchung folgen jahrelange Auswertungen und Ermittlungen. Der Vorwurf: In dem Firmengeflecht seien Gelder verschoben, Bilanzen geschönt und durch interne Geschäfte Gewinne erzeugt worden, die nur auf dem Papier existierten, um Verluste zu verschleiern. Im November 2015 beginnt vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Dresdner Landgerichts der Prozess gegen Jörg B., Kewan K., Rudolf O., Siegfried B., Jens P. und Andreas K. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen banden- und gewerbsmäßigen Betrug sowie Kapitalanlagebetrug vor – in einem Fall geht es um Beihilfe. Die Angeklagten sollen ein Schneeballsystem betrieben, mit zu hohen Renditeversprechen gehandelt und etwa 22 000 Anleger um rund 312 Millionen Euro geprellt haben. Unter der Hand werden noch ganz andere Zahlen gehandelt, da ist von rund 50 000 Anlegern und fast einer Milliarde Euro die Rede.

Den Kunden, so die Anklage, seien bei Anlagen Renditen von sechs bis acht Prozent versprochen worden. Doch diese zu erwirtschaften sei immer schwieriger geworden, so habe man ein Loch mit dem anderen gestopft, um das System am Laufen zu halten und die Kunden auszahlen zu können. Und irgendwie funktionierte es auch jahrelang. Vielleicht hält sich deshalb hartnäckig der Vorwurf, Infinus sei überhaupt nur durch die Razzien Pleite gegangen.

Anleger empört über Staatsanwaltschaft

Im Prozess sitzen auch viele Anleger, die ihr Geld verloren haben und ziemlich sauer sind. Aber sie machen nicht die Angeklagten dafür verantwortlich. Es sei die Dresdner Staatsanwaltschaft gewesen, die ein erfolgreiches Unternehmen zerschlagen habe, kritisieren sie. „Wir haben unser Geld immer bekommen. Wenn die da nicht drin rumgegurkt hätten, wäre das nicht passiert. Das war ein sinnloses Theater“, empört sich ein älterer Herr im Gericht.

Die Verteidiger sehen dies ähnlich. Bis zur Razzia seien alle Rechnungen und Renditen korrekt bezahlt und die Anleger bedient worden. „Das Unternehmen war nicht insolvent, die Gesellschaften kamen ihren Pflichten gegenüber den Anlegern immer nach“, erklären die Anwälte. Es habe massive Warnungen gegeben, dass ein solch massiver Eingriff zum Untergang der Gruppe führen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schuldenmachen als Geschäftsmodell

Was nun: funktionierendes Geschäftsmodell oder unseriöses Schneeballsystem – Big Business oder Betrug? Hat die Staatsanwaltschaft durch ihr Eingreifen größeren Schaden verhindert oder hat sie ihn erst verursacht? Der Fall Infinus ist auch deshalb so außergewöhnlich, weil die Ermittler zuschlugen, bevor aus dem Schneeball eine Lawine wurde und das System zusammenbrach. Bis zur Razzia hatten die Anleger stets die versprochenen Traumzinsen erhalten.

Spektakuläre Kriminalfälle – Alle Teile der Serie

Teil 1: Die mordende Schneiderin

Teil 2: Die Schlächterin und der Kannibale

Teil 3: Der Doppelmord in der Radeburger „Hammerschänke“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil 4:Der größte Kunstraub in der DDR

Teil 5: Der Lohngeldraub an der Nossener Brücke

Teil 6: Per Anhalter in den Tod

Teil 7: Ganoven in Uniform

Teil 8: Wo ist Felix?

Teil 9: Mord und Brandstiftung in der Rotlichtszene

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil 10: Der kurze Weg eines Polizisten zum Kriminellen

Teil 11: Der unscheinbare Dreifachmörder

Teil 12: Der rätselhafte Tod des Ehepaars Adolph

Teil 13: Die Leiche unter der Kellertreppe

Teil 14: Spektakuläre Kriminalfälle, die ungeklärt geblieben sind

Teil 15: Der Kofferbomber vom Hauptbahnhof

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil 16: Zwei Brandstifter halten Dresden in Atem

Teil 17: Der tiefe Fall des Ingolf Roßberg

Teil 18: Der Fall Stephanie: 36 Tage in der Hölle

Teil 19: Wie Dresden mit dem größten Massen-DNA-Test des Landes einen Vergewaltiger fand

Teil 20: Der Mord an Marwa El-Sherbini

Teil 21: Der qualvolle Tod der Irmgard V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil 22: Die unglaubliche Gewaltorgie einer 14-Jährigen

Teil 23: Wenn Fußballfans prügeln bis der Arzt kommt

Teil 24: Ein Schüler tötet aus Langeweile

Teil 25: Der grausame Tod einer Dresdner Gymnasiastin

Teil 26: Mord und Totschlag mit viel Promille

Teil 27: Ganoven plündern Wanderer aus

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teil 28: Eine explosive Familie

Teil 29: Der Stückelmord vom Gimmlitztal

Teil 30: Tödliche Beziehungen: Wenn aus Liebe Hass wird

„Sie haben ein Flugzeug zum Absturz gebracht, das jahrelang gut geflogen ist“, sagt Anwalt Ulf Israel in seinem Plädoyer Richtung Staatsanwaltschaft. Wäre das Flugzeug aber auch weiterhin gut und lange geflogen? Ein gutes Schneeballsystem könne zehn Jahre funktionieren, hatten Experten in der Verhandlung erklärt, aber irgendwann sei Schluss. Der „Schneeballeffekt“ habe sich verstärkt, da immer neue, großvolumige Eigenverträge abgeschlossen werden mussten, um in der Gewinnzone zu bleiben. „Jeder, der so ein System betreibt, wird zum Betrüger. Es war eine sich immer schneller drehende Spirale“, erklärt der Vorsitzende Richter Schlüter-Staats. „Das lief nach dem Prinzip: linke Tasche, rechte Tasche. Schuldenmachen war ihr Geschäftsmodell.“ Das Unternehmen, so die Kammer, hätte auch ohne dem Einschreiten der Staatsanwaltschaft nicht überlebt. Es habe immer mehr neue Anleger und deren Geld gebraucht, um damit die Renditen der älteren Kunden zu bedienen. Zu gut deutsch: Die Letzten beißen die Hunde.

Lange Haftstrafen nach Mammutprozess

Die Anklagen schweigen zunächst – mit Ausnahme von Jens P., der schon bei den Ermittlungen umfangreiche Angaben gemacht hatte. Dann melden sich auch andere zu Wort, auch Gründer Jörg B. „Infinus war mein Leben. Ich wollte immer alles selbst machen und alles selbst kontrollieren – das ist nicht optimal gelaufen“, sagt er. Vorsätzlichen Betrug wies er aber entschieden zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mag sein. Das Unternehmen wurde sicher nicht mit dem Vorsatz gegründet, andere Leute von Anfang an übers Ohr zu hauen – es hat sich halt so ergeben und man hat es getan. Es wird ein Mammutprozess: 757 Seiten Anklageschrift, 50 Terrabyte elektronisches Beweismaterial, 238 Zeugen aus dem In- und Ausland. Aus den geplanten 15 Prozesstagen werden 165.

Der Infinus-Prozess war ein Mammutunternehmen mit wahren Aktenbergen. © Quelle: Christian Modla

Nach über zweieinhalb Jahren Verhandlungsdauer sprechen die Richter die Angeklagten wegen gemeinschaftlichen bandenmäßigen Betruges und Kapitalanlagebetruges (einmal wegen Beihilfe) schuldig und verurteilten sie zu Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und acht Jahren. Zudem ordnen sie die Einziehung von Vermögen in einer Gesamthöhe von rund 50 Millionen Euro an. Aus den Zuschauerreihen kommen wieder lautstarke Proteste, der Vorsitzende muss mehrmals zur Ordnung rufen.

Revision verworfen, Strafrabatt nur für Jens P.

Alle Angeklagten legen Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt das Urteil des Landgerichts aber weitgehend, hebt allerdings die Verurteilungen wegen Kapitalanlagebetrugs auf. Auswirkungen auf das Strafmaß hat dies aber nicht. Nur gegen Jens P. muss noch einmal verhandelt werden. Er war der einzige, der frühzeitig geständig war, seine Schuld einräumte und auch über die Strukturen der „Geschäfte“ bei Infinus berichtete. Das Landgericht, so der BGH, solle in seinem Fall eine mögliche Kronzeugenregelung überprüfen, also ob seine damalige „Aufklärungshilfe“ im Urteil auch genügend berücksichtigt wurde. Für Jens P. lohnte sich die zweite Verhandlung. Die Kammer findet Strafmilderungsgründe und verurteilte den nun 55-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren – immerhin zwei Jahre und vier Monate weniger. Der „Fall Infinus“ wird danach nicht zu den Akten gelegt, es laufen hunderte Zivilverfahren, mit oft unklarem Ausgang.