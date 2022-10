﻿Tödliche Beziehungen: Wenn aus Liebe Hass wird

Es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. In dieser Ausgabe geht es um tödliche Liebesbeziehungen.

Dresden. Die Liebe ist eine Himmelsmacht – man hat Schmetterlinge im Bauch, die Welt ist rosarot und himmelblau, alles ist wunderbar. „Liebe macht blind“, sagt ein Sprichwort, „Ehen werden im Himmel geschlossen, deshalb fällt man dann so tief“, ein anderes. Wenn die Liebe verschwindet, kann aus der schönsten Sache der Welt eine Katastrophe werden und als Mord oder Totschlag vor Gericht landen – und das passiert häufiger als man landläufig glaubt. Die Motive: verschmähte Liebe, Eifersucht, Habgier, Hass und absurde Besitzansprüche.

Freundin mit 26 Messerstichen getötet

Nach dem Motto „Du gehörst mir“ agierte zum Beispiel Enrico O. Seine Beziehung endete im Februar 2014 in einem Blutbad. Mit 26 Messerstichen tötete er seine Freundin in seiner Radebeuler Wohnung, weil die einen Schlussstrich gezogen hatte. Das Paar hatte einige Jahre zusammengelebt, sich getrennt, war wieder zusammengekommen.

Das funktionierte auch zunächst, dann gab es Probleme. Trotzdem planten sie ein gemeinsames Leben – die Ringe waren gekauft, das Hochzeitskleid hing schon im Schrank. Aber es gab immer häufiger Streit. Im Dezember 2013 zog die junge Frau aus. Es wurden traurige Weihnachten für den damals 30-Jährigen, er versuchte mit aller Macht sie zurückzugewinnen, selbst ein klares „Nein“ legte er zu seinen Gunsten aus. Als er begriff, dass wirklich nichts mehr geht, musste die junge Frau sterben.

Vergewaltigt und dann erstochen

Im Februar kam sie noch einmal in die einst gemeinsame Wohnung, um einige Sachen abzuholen und er startete einen erneuten Versöhnungsversuch. Als sie ablehnte, schloss er die Tür ab und vergewaltigte sie. Die 22-Jährige wehrte sich und schrie um Hilfe, ließ dann alles über sich ergehen. Als sie bat, gehen zu dürfen, sah Enrico O. rot, würgte sie, griff zum Messer und stach wahllos auf sie ein. Die 22-Jährige starb einen Tag später im Krankenhaus.

Nach der Tat legte er sich aufs Bett und hörte Musik, bis die Polizei die Tür aufbrach. „Sie haben gemerkt, dass sie noch lebt und haben nichts getan, keine Hilfe geholt,“ warf ihm die Vorsitzende Richterin Birgit Wiegand bei der Verhandlung im Landgericht vor. „Sie hatte starke Schmerzen und musste lange leiden, es ging nicht schnell.“ Enrico O. wurde wegen Totschlags und schwerer Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. „Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte einfach nicht, dass sie geht.“ sagte er immer wieder.

Getötet wegen verschiedener Lebensvorstellungen

Auch der Pakistaner Shahjahan B. wurde zum Mörder, weil er nicht akzeptieren konnte und wollte, dass sich eine Frau von ihm trennt. Am 21. April 2017 tötete er seine Lebensgefährtin in deren Wohnung auf grausamste Weise.

Der Pakistaner war 2015 nach Dresden gekommen und hatte hier die vietnamesische Betreiberin eines Bistros kennengelernt. Beide lebten zusammen, sie unterstützte ihn finanziell, förderte seine Integration. Allerdings war das Paar zu unterschiedlich, ihre Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben gingen weit auseinander. Sie war eine selbstständige Geschäftsfrau, er favorisierte ein traditionelles Frauenbild. Das führte oft zu Streit. Als sie ihm erklärte, dass sie sich von ihm trenne, tötete er sie.

Nach dem Mord auf der Flucht

Ein Bekannter fand die Leiche am nächsten Tag und informierte die Polizei. Die 41-Jährige war an Händen und Füßen an eine Couch gefesselt worden. Mund und Nase waren fest mit Panzertape umwickelt und ihr Körper mit unzähligen Messerstichen übersäht. Die Stiche hatten innere Organe verletzt, so dass die Frau innerlich verblutet und wegen des Klebebands erstickt ist. Ein qualvoller, langsamer Tod. An der Leiche wurden auch Schnittwunden am Hals gefunden, die ihr erst nach ihrem Tod beigebracht wurden.

Schnell geriet ihr Lebensgefährte ins Visier der Ermittler. Doch Shahjahan B. war spurlos verschwunden. Nach ihm wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Wenige Tage später klicken in einem Zug in Österreich die Handschellen. Im April 2018 begann der Prozess am Dresdner Landgericht.

Massaker mit Hinrichtungscharakter

Der Angeklagte räumte die Tat ein, hielt sich aber zum Warum und Weshalb sehr zurück oder erzählte ständig etwas anderes. Der Vorsitzende Richter Herbert Pröls sprach im Urteil von einem Massaker. „Die Tat war eine Bestrafung des Opfers mit Hinrichtungscharakter. Nichts war spontan, sondern alles geplant.“ Shahjahan B. wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Beziehung war Achterbahnfahrt

Roberto M. braucht keinen Grund um los zu prügeln. Der arbeitslose Alkoholiker ist ein mehrfach verurteilter Gewalttäter, der auf alles und jeden einschlägt, besonders gern auf Frauen. Es gab nie eine gewaltfreie Beziehung in seinem Leben. Trotzdem fand Roberto M. immer wieder eine neue Frau, die ihn aufnahm. So auch eine 37-Jährige in Freital. Die Beziehung war eine Achterbahnfahrt, geprägt von häuslicher Gewalt. Ständig gab es Streit, erst zerschlug er die Möbel, dann verprügelte er sie. Die Polizei war dort Dauergast.

Skelettierte Leiche gefunden

In der Nacht zum 26. Januar 2020 gab es wieder lautes Geschrei – dann war Ruhe. Die 37-Jährige wurde nicht mehr gesehen. Erst einen Monat später fand man ihre fast mumifizierte Leiche in der Wohnung. Die 37-Jährige hatte Verletzungen am ganzen Körper, vor allem Blutungen im Schädelinneren.

Völlig empathielos: Roberto M. tötete im Januar 2020 seine Lebensgefährtin. Erst Monate später wurde die skelettierte Leiche gefunden. © Quelle: xcitePRESS

Roberto M. hatte sie geschlagen, gewürgt und dann einfach liegen lassen. Er kippte das Fenster an und entzündete Räucherstäbchen um den Verwesungsgeruch zu übertünchen. Die Kammer verurteilte den 39-Jährigen wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft und ordnete wegen einer schweren seelischen Abartigkeit seine Unterbringung in eine psychiatrische Klinik an.

Rückblick: Mumifizierte Leiche in der Wohnung – Achteinhalb Jahre für Totschlag

Mord aus Liebe?

Auch Mario B. brachte seine Lebensgefährin auf brachiale Art um. Der 35-Jährige schlug im Februar 2015 der schlafenden Frau in ihrer Wohnung in Mickten mit einem Hammer den Schädel ein und stach ihr mit einem Küchenmesser achtmal in den Oberkörper. Der Fall sorgte für Schlagzeilen: Da die 43-Jährige als Prostituierte gearbeitet hatte, machten zunächst Vermutungen die Runde, dass die Frau von einem Freier getötet worden war. Doch dann kamen Zweifel an der Aussage von Mario B. auf, es gab zu viele Widersprüchlichkeiten. Er wurde festgenommen und gestand. Er habe die Frau aber nicht aus Eifersucht, sondern aus Liebe getötet, erklärte er bei der Verhandlung im Landgericht.

Tat vertuscht

Ihn habe weder ihr Beruf gestört, noch dass sie einige Jahre älter war: „Ich habe sie wahnsinnig geliebt, wir wollten heiraten und hatten schon einen Termin.“ Das stimmte sogar. Das Pärchen hatte allerdings ein großes Problem – beide waren spielsüchtig, hatten Schulden aber versenkten hohe Summen in diversen Spielkasinos. Der Katzenjammer danach war immer groß. So auch an jenem Abend. 1800 Euro hatten sie verzockt. „Ramona hat geweint und war sehr verzweifelt und depressiv. Sie sagte, dass sie morgen nicht mehr aufwachen will. Ich wollte sie nur erlösen, weil sie so fertig war.“ Warum versuchte er dann die Tat zu vertuschen, sich ein Alibi zu beschaffen und es so aussehen zu lassen, als habe ein anderer sie getötet? Die Kammer schloss zudem aus, dass die lebenslustige und pragmatische Frau depressiv gewesen sei.

Aus Wut und Frust

Die 43-Jährige hatte wieder Kontakt zu ihrem Ex-Freund aufgenommen. Die Kammer war der Meinung, dass Mario B. fürchtete, dass die Beziehung zu der Frau, von der er emotional aber auch finanziell abhängig war, in die Brüche geht und sie ihn verlassen wollte. Deshalb brachte er sie um. Gegen die Tötung auf Verlangen sprach auch das Vorgehen des Angeklagten. „Erlöst man jemanden, indem man ihm mit einem Hammer auf den Kopf schlägt und mit einem Messer in den Körper sticht?“, fragte die Vorsitzende Richterin und gab selbst die Antwort: „Da müssen eine Menge Frustration und Wut dabei gewesen sein.“ Mario B. wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

61-Jähriger erschlägt Ehefrau

Es gibt einige Parallelen zu einem anderen Fall. Auch das Ehepaar K. hatte enorme Schulden, auch sie verspielten ihr Geld, auch hier tötete der Mann im Juni 2018 seine Frau während die schlief, auch hier war ein Hammer im Spiel, auch hier war die Frau deutlich älter. Neunmal schlug Helmut K. im Juni 2018 der im Bett liegenden Frau mit einem Hammer auf den Kopf. Die 77-Jährige starb an den schweren Verletzungen. Zwei Tage nach der Tat meldete sich der 61-Jährige bei der Polizei und gab an, seine Frau umgebracht zu haben. Als Grund gab der Taxifahrer finanzielle Probleme an.

Mord aus Mitleid?

Das Ehepaar hätte zwar gut von ihren Einkommen le­ben können, trug aber sehr viel Geld in Spielhallen. Die Schulden wuchsen, Miete und Strom wurden nicht mehr be­zahlt, offene Kredite nicht bedient. Der An­geklagte griff sogar in die Firmenkasse und unterschlug 1500 Euro. Kurz vor der Tat wurde ihm gekündigt. „Ich habe meiner Gattin nichts davon erzählt. Sie wusste, dass die finanzielle Situation nicht ro­sig war, dass sie so gravierend ist, aber nicht.“ Als der Strom abgeschaltet werden sollte und die Räumung der Wohnung drohte, habe er verzweifelt nach einer Lö­sung gesucht, um seine Frau zu schützen: „Ich habe dann den Entschluss gefasst, meine Gattin um­zubringen, um ihr das alles zu ersparen.“

BGH verweist Urteil zurück

Die Schwurgerichtskammer verurteilte ihn 2018 wegen Totschlags zu dreizehn Jahren. Sie verneinte das Mordmotiv Heimtücke. Der An­geklagte habe seine Frau vor den Auswirkungen der finanziellen Schieflage schützen und bewahren wollen, hieß es zur Begründung. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Der BGH verwies den Fall an eine andere Kammer zurück. Die sah nach einer neuen Verhandlung das Motiv der Heimtücke durchaus erfüllt und verurteilte den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Mordkomplott in Großenhain

Lebenslang im Viererpack reichte das Dresdner Landgericht im Februar 2022 für eine unglaublich grausame Tat aus. Die vier Angeklagten, zwei miteinander verbandelte Pärchen, hatten einen 38-Jährigen über Tage zu Tode gequält – den Ehemann von Stefanie W., der Hauptangeklagten. Rückblick: Am 19. Juni 2021 wird in einem Waldstück bei Großenhain die furchtbar zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden. Das Opfer, Dirk W., muss einen qualvollen und sehr langsamen Tod gestorben sein. Im Laufe der Ermittlungen kommen die Beamten auf vier Tatverdächtigen und nehmen sie fest. Vor Gericht schweigen drei, nur einer, Stefan B., erzählte und belastete Stefanie W. schwer. „Die hat gesagt, der muss weg.“

Ehemann systematisch zu Tode gequält

Am 13. Juni hatten die vier den getrennt von seiner Frau lebenden Dirk W. unter einem Vorwand zu einem Treffpunkt gelockt, mit Gewalt in ein Auto gezerrt und schon im Wagen auf ihn eingeschlagen. Sie fuhren mit ihm ein Waldstück und Tarten und prügelten auf Dirk W. ein – dabei wurde an ihm ein Tischbein zerschlagen. Sie ließen den 38-Jährigen liegen und gingen. In den folgenden Tagen kamen die Männer aber immer wieder zurück, um zu sehen, ob er noch lebte. Da das Opfer noch atmete, traten und schlugen sie weiter auf ihn ein und steinigten ihn dann regelrecht – einer der Steine, die Dirk W. auf die Brust geworfen wurde, wog 50 Kilo.

Grausamer Gemeinschaftsmord: Im Juni 2021 quälten die vier Angeklagten den Ehemann der Hauptbeschuldigten Jeniffer W. zu Tode. © Quelle: Anja Schneider

Besonders erschreckend: Die Angeklagten hatten am 15. Juni ein Foto von dem gequälten Mann gemacht, das anderen Leuten gezeigt und die Tat sogar angedeutet. Es war also bekannt, dass da etwas Schreckliches passiert war, nur reagierte niemand darauf.

Lebenslang wegen 17 000 Euro

Treibend Kraft war Stefanie W., die „Schwarze Witwe“ manipulierte die anderen. Die 32-Jährige Putzfrau war mit Dirk W. verheiratet, mit dem Mitangeklagten Stefan B. liiert aber schwanger von einem dritten Mann, mit dem sie angeblich verlobt war. Die Scheidung dauerte ihr zu lange, den Streit um das Sorgerecht für den Sohn wollte sie sich ersparen und sie wollte vor allem die Sterbegeldversicherung ihres Mannes – 17 000 Euro – kassieren. Sie versprach den anderen drei Angeklagten – alle intellektuell sehr einfach gestrickt – einen Anteil davon und überredete sie damit zum Mitmachen. So schmiedeten alle den Tatplan und setzten ihn um.

Der Vorsitzende Richter sprach von einem besonders grausamen und brutalen Verbrechen. „Da ist nicht jemand mit ein paar Faustschlägen ins Jenseits befördert worden, sondern empathielos über einen längeren Zeitraum qualvoll zu Tode gebracht worden. Jeder wusste, was passiert. Es war von Anfang an klar, dass Dirk W. getötet werden soll.“ Die Verteidiger waren da anderer Meinung und legten im Namen ihrer Mandanten Revision ein. Eine Entscheidung steht noch aus.