SPD will Macht über städtisches Geld abgeben

bekommt Dresden nach drei Monaten Stillstand im November neue Bürgermeister? Könnte klappen, das Eis bricht allmählich. Bisher hatten die Sozialdemokraten felsenfest daran festgehalten, dass ihr Genosse Peter Lames mit den Themen Finanzen, Recht und Personal drei Schlüsselressorts verwaltet.

Jetzt will die SPD-Fraktion die Macht über das städtische Geld abgeben - an ein neues Ressort Finanzen und Wirtschaft, das an die CDU geht.

Klingt spannend, ist spannend und zeigt, dass die Zeiten der Maximalforderungen vorbei sind. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat mit seinen Plänen, die Rathausspitze von sieben auf sechs Beigeordnete zu verkleinern, die Verhandlungspartner von Grünen, Linken, CDU und SPD aufgeschreckt. Wenn sich der OB durchsetzt, dann geht entweder die SPD leer aus oder eine andere Fraktion büßt einen Posten ein.

Drohkulissen können die Kompromissbereitschaft fördern, und Hilbert hat gleich noch einen Joker im Ärmel: Er holte neben der FDP die Freien Wähler/Freien Bürger mit an den Tisch und verdeutlicht damit: Jeder ist austauschbar, wenn es darum geht, eine einfache Mehrheit zu erreichen. Jetzt lesen

Wir brauchen schnelle Lösungen, wenn die unerträgliche Situation mit nur noch zwei Beigeordneten beendet werden soll. Stefan Engel SPD-Stadtrat, über die verfahrene Situation bei der Wahl der Bürgermeister in Dresden

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Ein weiterer Todesfall: Dresden meldet am Mittwoch erneut einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Derweil bleibt die Inzidenz annähernd gleich. Jetzt lesen

Lauterbach: Kindertagesstätten keine Treiber der Pandemie: Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach haben die Ergebnisse der neuen Corona-Kita-Studie vorgestellt. Das Ergebnis ist so überraschend wie eindeutig. Jetzt lesen

„Sehende Hände“: Blinde Untersucherin ertastet Brustkrebs

Lydia Hänsel ist blind, kann aber mit ihren Händen „sehen“. Als Medizinisch-Taktile Untersucherin (MTU) versucht sie Brustkrebs möglichst in einem sehr frühen Stadium aufzuspüren. Jetzt lesen

Stromkrise: Verbraucherpreis sinkt erstmals wieder - Hintergründe zum Energiesektor in Sachsen

Im Herbst werden die Stromversorger neue Preise veröffentlichen. Angesichts explosionsartig angestiegenen Beschaffungskosten muss auch hier mit höheren Belastungen für die Haushalte gerechnet werden. Wir haben aktuelle Entwicklungen und Hintergründe in Infografiken aufbereitet. Jetzt lesen

9.15 bis 13.15 Uhr: Auftakt der Workshopreihe im Modellprojekt „Gender Pay Gap in Sachsen - In der digitalen Veranstaltung gehen Workshops der Frage nach, was man im Freistaat Sachsen konkret gegen das geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) tun kann. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit dem DGB-Bezirk Sachsen im Studio von Sachsen Fernsehen in Dresden-Striesen statt.

13.30 Uhr: Amtseinführung des Sächsischen Generalstaatsanwalts - Martin Uebele hat bereits am 1. Februar 2022 das Amt als Generalstaatsanwalt angetreten. Im Lignerschloss findet nun die offizielle Amtseinführung im feierlichen Rahmen statt.

17.30 Uhr: Vernetzungstreffen im Stadtbezirk Dresden-Cotta - Im Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium geht es um den Austausch darüber, wie der Stadtbezirksbeirat Nachbarschaftsprojekte, Veranstaltungen sowie Stadtteil-, Sport- und Straßenfeste finanziell unterstützen kann und will.

19 Uhr: Eröffnung der 26. Jüdischen Musik- und Theaterwoche Dresden mit „Yuriy Gurzhy and the Jewkranians“ in der Lukaskirche, Lukaslatz 1, 01069 Dresden. www.juedische-woche-dresden.de

Die G7-Außenministerinnen und Außenminister tagen in Münster unter Vorsitz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Themen des zweitägigen G7-Treffens sind unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, China, Iran, Zentralasien und Afrika.

... die Anti-Masturbations-Challenge: Was wirklich dahintersteckt

Auch in diesem November nehmen sich einige Männer wieder einmal vor, einen Monat lang auf Selbstbefriedigung und Pornos zu verzichten. Manche erhoffen sich davon sogar Vorteile für ihre Gesundheit und ihr Sexleben. Was einst als Satire-Challenge begann, ist zunehmend von rechten und antisemitischen Gruppierungen gekapert worden. Jetzt lesen

