﻿SPD: Dresden muss den Alten Leipziger Bahnhof kaufen

Dresden. Der schönsten Pläne nützen nichts, wenn die Mittel zur Umsetzung fehlen. Das wissen die SPD-Stadträte Stefan Engel und Vincent Drews. Sie fordern, dass sich die Stadt in den Besitz der erforderlichen Mittel bringt, um die vielen Pläne zur Gestaltung eines Stadtquartiers am Alten Leipziger Bahnhof zu verwirklichen.

Was heißt: „Wir müssen mit den Eigentümern der Grundstücke über einen Ankauf durch die Stadt verhandeln“, erklärt Baupolitiker Engel.

Zwölf Eigentümer für 27 Hektar

27 Hektar umfasst das Gebiet zwischen Bahnhof Neustadt und Gothaer Straße, zwölf verschiedene Eigentümer gibt es nach Recherchen der SPD. Die größte Fläche nennt der Einzelhandelskonzern Globus sein eigen, der mit dem kommunalen Versorgungsunternehmen Sachsen Energie über einen Grundstückstausch verhandelt.

Globus will ein Warenhaus errichten und kann sich einen Tausch mit Flächen an der Hamburger/Bremer Straße in Friedrichstadt vorstellen. Aber auch wenn die Stadt das Globus-Grundstück über Sachsen Energie in ihren Besitz bringen sollte, große andere Flächen gehören privaten Eigentümern.

Hilbert soll den Kontakt zu den Eigentümern suchen

Von diesen sind einige durchaus in der Lage, eigene Projekte zu verwirklichen, statt die in einem Beteiligungsprozess formulierten Ziele umzusetzen. „Die kooperative Stadtentwicklung kann noch so viele gute Ideen entwickeln. Wir werden diese nur verwirklichen können, wenn uns die Flächen gehören“, sagt Engel.

Gerade günstiger Wohnraum, so Wohnungspolitiker Drews, ist in der Neustadt knapp. „Es gibt auch wenig Potenzial für Neubau. Preiswerte Wohnungen in Größenordnungen könnten vor allem am Alten Leipziger Bahnhof entstehen.“ Deshalb sollte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) Grundstücke in dem Areal zur Verfügung gestellt bekommen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sollte den Kontakt zu den Eigentümern der Flächen suchen und über einen Verkauf verhandeln. Wie die Grundstücksgeschäfte finanziert werden sollen, müsse der Stadtrat gesondert entscheiden, so die SPD-Politiker.