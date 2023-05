Spatenstich bei Infineon mit Politik-Prominenz

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

großer Bahnhof gestern in Dresden: Für den Spatenstich zum Ausbau des Halbleiterwerks von Infineon gab sich Politik-Prominenz die Klinke in die Hand. Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen beehrten Dresden mit einem Besuch.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, Ursula von der Leyen, EU- Kommissionspräsidentin, Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), und Dirk Hilbert (FDP), Oberbürgermeister der Stadt Dresden (v.l.), machen einen symbolischen Spatenstich für die Smart Power Fab von Infineon in Dresden. Mit dem Bau will Infineon die Fertigungsbasis für Halbleiter, die die Dekarbonisierung und Digitalisierung befördern, stärken. © Quelle: Robert Michael/dpa

Infineon will fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken - immerhin die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Damit will der Hersteller nicht nur die Abhängigkeit von Chip-Importen reduzieren, er schafft auch 1000 zusätzliche Jobs. Da kann schonmal der Bundeskanzler vorbeischneien. Jetzt lesen

Dresden ist ein digitaler Leuchtturm für Europa. Ursula von der Leyen EU-Kommissions-Präsidentin, im Rahmen des Spatenstichs bei Infineon

An der Tiergartenstraße am Großen Garten grasen derzeit Graugänse mit ihrem putzigem Nachwuchs.

Flauschalarm im Großen Garten: Gänseküken verzücken die Dresdner

Rund um den Carolasee im Großen Garten in Dresden sind derzeit gleich mehrere Grauganspaare mit ihrem Nachwuchs zu erleben.

Einkauf in einem Supermarkt oder Discounter zu Zeiten von Inflation

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sparen: Einzelhändler bekommen es heftig zu spüren

Der Umsatz des Handels bricht nach realen Zahlen ein. Der Grund: Familien mit kleinem Einkommen müssen jeden Euro zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben. Ihnen machen vor allem die hohen Preise für Grundnahrungsmittel zu schaffen.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Leuben - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für das Projekt „Putjatins Garten 2023″ , den Planungsstand für die Wehlener Straße/Österreicher Straße und die Hochwasserschutzmaßnahme Leubener Straße/Tiroler Straße. Ort: Stadtbezirksamt Leuben, Bürgersaal, Hertzstraße 23, 01257 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Finanzierung des Beteiligungsprozesses zum Masterplan Grün in Loschwitz, Fördergeld für das Projekt „Loschwitzer Märchenstraße“ und die Anschaffung eines neuen Bootsmotors für das Kinder- und Jugendtraining des Wassersportvereins „Am Blauen Wunder“ sowie die Stadtratsvorlage zur Schließung der städtischen Kita Luboldtstraße 18. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

Purple Disco Machine mit seinem Grammy.

Der Dresdner DJ Purple Disco Machine (Timo Piontek) trägt sich heute ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Dresden ein. Piontek hat bei den Grammy Awards 2023 eine der begehrten Trophäen in Empfang nehmen können. Ausgezeichnet wurde er in der Kategorie „Best Remix Recording“.

Dr. Geoffrey E. Hinton war maßgeblich an der Entwicklung von neuronalen Netzwerken und Deep Learning beteiligt.

... der „Godfather of AI“, der vor der von ihm entwickelten Künstlichen Intelligenz warnt

Geoffrey Hinton hat in einem Interview vor seiner eigens entwickelten Künstlichen Intelligenz gewarnt. Mittlerweile funktionierten die Systeme zum Teil besser als das menschliche Gehirn, dies sei „beängstigend“, sagte er. Ein Teil von ihm bereue sein Lebenswerk. Jetzt lesen

