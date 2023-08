Sparkassenüberfall in Dresden – Polizei prüft Zusammenhang mit Tankstellenraub

Dresden. Am Dienstagabend hat ein Räuber eine Sparkassenfiliale an der Heidestraße in Pieschen überfallen. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zu zwei Überfällen aus der vergangenen Woche, die nach ähnlichem Tatmuster abliefen.

Der Täter hatte die Sparkasse am Dienstag gegen 17.45 Uhr betreten, eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Der Räuber versuchte noch, Geld aus einem Tresen zu holen, floh dann aber ohne Beute.

Am Freitag gegen 15.45 Uhr hatte ebenfalls ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Tankstelle an der Löbtauer Straße in der Friedrichstadt ausgeraubt. Er entkam mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, verletzte vorher eine junge Angestellte leicht. Ebenfalls am Freitag, rund drei Stunden später, forderte ein Räuber von der Mitarbeiterin einer Spielothek in der Äußeren Neustadt Bargeld. Auch hier kam ein Messer zum Einsatz, Beute konnte der Angreifer aber keine machen.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung in der Sparkassenfiliale sowie schweren Raubes in der Tankstelle und der Spielothek. Hinweise zu den Überfällen nehmen die Beamten unter 0351 483 22 33 entgegen.

DNN