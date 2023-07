﻿Sparkasse Dresden hat 6000 Girokonten gekündigt

Zeugenaufruf

Nach Einbruch in Büroräume: Polizei sucht mit Fotos des Täters nach Zeugen

Am 5. Dezember 2021 ist ein Unbekannter in Büroräume an der Chemnitzer Straße eingebrochen. Mithilfe der Bilder einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach Zeugen.