﻿Sparkasse Dresden beruft für 2023 Petra von Crailsheim in den Vorstand

Bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) steht ein Wechsel im dreiköpfigen Vorstand an. Ende September 2023 geht Ulrich Franzen in den Ruhestand. Für ihn soll Petra von Crailsheim nachrücken.

Petra von Crailsheim (56) rückt ab Oktober 2023 in den Vorstand der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (OSD) auf.

Dresden. Schon knapp ein Jahr im Voraus regelt die Ostsächsische Sparkasse Dresden, wie sich ab Oktober 2023 der dreiköpfige Vorstand zusammensetzen soll. Dann nämlich geht Ulrich Franzen in den Ruhestand.

Der Verwaltungsrat des Geldhauses hat am Mittwoch beschlossen, die Juristin Petra von Crailsheim (56) zum 1. Oktober 2023 als ordentliches Mitglied des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden zu bestellen.

Beschluss sichert nahtlosen Übergang

„Mit diesem Beschluss sichern wir einen nahtlosen Übergang und ein hohes Maß an Kontinuität im Vorstand“, begründete Landrat Michael Geisler in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender den Schritt. Sein Stellvertreter, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ergänzte: „Mit Petra von Crailsheim haben wir eine Führungspersönlichkeit bestellt, die die Sparkasse ausgezeichnet kennt und über einen hohen Erfahrungsschatz hier in unserer Region verfügt.“

Petra von Crailsheim kennt das Geldinstitut schon seit 1992

Petra von Crailsheim arbeitet seit 1992 bei der Sparkasse und ist bereits seit 2014 stellvertretendes Vorstandsmitglied der OSD. Gegenwärtig leitet sie die nach Auskunft des Instituts die Filialdirektionen, das digitale Kundencenter und das Kundencenter

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden verwaltet in ihrer Bilanz nach eigenen Angaben gut 15 Milliarden Euro und gehört damit zu den großen Häusern in der Republik. In 78 Filialen betreut sie mit rund 1600 Mitarbeitern etwa 600 000 Privatkunden und 44 000 Firmenkunden.

Von bast