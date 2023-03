﻿Sparen? Die Ausschüsse in Dresden bleiben XXL

Dresden. Eine ungewöhnliche Koalition aus Grünen, AfD, Linken und CDU hat im Stadtrat einmal mehr eine Verkleinerung der Ausschüsse verhindert. Das seltene Bündnis hat politisch wenig gemeinsam, aber ein gemeinsames Interesse: Die bisherige Ausschussgröße von 16 Mitgliedern soll beibehalten werden. Denn in dieser Konstellation können die vier großen Fraktionen jeweils drei Mitglieder in die Ausschüsse entsenden.

Nur noch zwei statt drei Mitglieder pro große Fraktion

Dabei wäre es nach diversen Fraktionswechseln möglich, die XXL-Ausschüsse in eine Medium-Variante mit zwölf Mitgliedern umzuwandeln, ohne dass die politischen Verhältnisse im Stadtrat verzerrt würden. Die vier Großen würden nur noch zwei Mitglieder in die Ausschüsse schicken und die vier Kleinen – SPD, FDP, Freie Wähler/Freie Bürger, Dissidenten – je einen Sitz behalten.

In der Hauptsatzung verankert

Michael Schmelich (Dissidenten) und Robert Malorny (FDP) wiesen in der Debatte am Donnerstagabend darauf hin, dass es nicht nur um eine Möglichkeit geht, sondern um eine Pflicht. Die Hauptsatzung verpflichtet den Stadtrat darauf, die kleinstmöglichen Ausschussgrößen zu wählen. Doch die Großen stimmten geschlossen gegen Ausschüsse mit zwölf Mitgliedern.

Keine Mehrheit für flexible Größen

Auch der Vorschlag der Grünen, flexible Ausschussgrößen zu wählen und Ausschüsse mit hoher Arbeitsbelastung mit mehr Mitgliedern auszustatten als Ausschüsse mit einem überschaubaren Pensum, fand keine Mehrheit. So dass alles beim Alten bleibt, zunächst. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wird Anlass zum Eingreifen sehen müssen, wenn der Stadtrat permanent seine selbst gewählte Hauptsatzung – freundlich formuliert – ignoriert. Böse formuliert: Mit den Füßen tritt.

Über 100000 Euro Einsparung pro Jahr

Die Verwaltung hat es vorgerechnet: Bei einer Ausschussgröße von 12 könnten 106400 Euro pro Jahr gespart werden, bei 13 Mitgliedern wären es 80000 Euro und bei 14 käme eine Einsparung von 53000 Euro zustande. 15 Ausschussmitglieder würden der Stadt immer noch 26600 Euro bringen. Wenn die Stadt sparen kann, dann gibt es auch Verlierer: Es sind die Stadträte in den großen Fraktionen, die einen Ausschusssitz verlieren würden und damit Sitzungsgelder. Was die ungewöhnliche politische Allianz erklärt.

Ein Viertel des Stadtrats in einem Ausschuss?

Der Vorschlag der Grünen hätte dazu führen können, das stark belastete Ausschüsse wie der für Stadtentwicklung und Bau personell hätten auch aufgestockt werden können. „Wenn Ausschüsse 18 Mitglieder haben, dann sitzt ein Viertel des Stadtrats in einem Ausschuss“, meinte Malorny, „das konterkariert ja die Idee von Ausschüssen.“

In Ausschüssen wird die Facharbeit geleistet. Die Themen werden in diesen Gremien, die von den Fachbbürgermeistern geleitet werden, debattiert und inhaltlich hinterfragt. In einigen Fällen können Ausschüsse Beschlüsse treffen, in den meisten geben die Gremien Empfehlungen für den Stadtrat ab.