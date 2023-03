﻿Soziologe aus Radebeul fordert: Soziale Betreuung statt Gefängnis

Nicht einsperren, sondern in die Gesellschaft integrieren – das ist nach Ansicht von Teilnehmern eines Podiums in Dresden die bessere Alternative zu Gefängnishaft, die eher von Rache und Wegschließen geprägt sei.

Radebeul. Nicht einsperren, sondern in die Gesellschaft integrieren – das ist nach Ansicht von Teilnehmern eines Podiums in Dresden die bessere Alternative zu Gefängnishaft. Statt von „Strafe“ und „Straftaten“ solle man von „Rechtsverletzungen“ sprechen, meinte der Theologe und Sozialwissenschaftler Ulfrid Kleinert (Radebeul) bei der Veranstaltung der Evangelischen Akademie Sachsen in der Evangelischen Hochschule (EHS).

Nur wenn eine Person gefährlich sei, solle sie hinter Gitter. Ansonsten müssten als Reaktion auf Gesetzesverstöße Justiz und Zivilgesellschaft gemeinsam eine „Intervention“ als Lösung erlassen. Deren Ziel sollte Resozialisierung sein, also „ein Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten“.

Zweistufiges Gerichtsverfahren vorgeschlagen

Neben dem „geschlossenen“ und „offenen“ Vollzug – beide in den Strafvollzugsgesetzen der Bundesländer festgeschrieben – plädierte Kleinert für einen „Justizvollzug in freien Formen“. Der müsse an Bedeutung gewinnen und ausreichend finanziert werden. Dafür müssten Justiz, lokale und regionale Zivilgesellschaft sowie der betroffene Rechtsverletzer zusammenarbeiten.

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen, Ulfrid Kleinert, Professor im Ruhestand (links), Mathias Weilandt, Staatssekretär im sächsischen Justizministerium beim Podium in der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS). © Quelle: Tomas Gärtner

Als Modell dafür schlägt er ein zweistufiges Gerichtsverfahren vor. In dem werde zunächst die Zuständigkeit und Verantwortung eines Beschuldigten für seine Rechtsverletzung sowie die Dauer der „Intervention“ festgestellt. Anschließend werde die konkrete Form des „Justizvollzugs in freien Formen“ beschlossen und diese in einem von den Beteiligten unterzeichneten Kontrakt festgehalten.

Verschiedene Modellprojekte bereits erprobt

Diese „freien Formen“ des Vollzugs existieren in Sachsen bereits, allerdings erst in kleinen Initiativen freier Träger. Deren Vertreter stellten in der Diskussion vor: das „Seehaus Leipzig“, in dem bis zu sieben straffällig gewordene Männer zwischen 14 und 23 Jahren mit Hauseltern und deren Kindern zusammen wohnen; das „Opferempathie-Training“, bei dem Täter die Folgen ihrer Tat kennenlernen; „Pier 36“, ein sozialpädagogisch betreutes Wohnprojekt für inhaftierte Männer (Dresden) sowie „Halbe Treppe“ von Outlaw im Landkreis Meißen, in dem Frauen aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz gegen Ende ihrer Haftzeit auf ein Leben draußen vorbereitet werden.

Ein Problem sei, dass die Ansichten des überwiegenden Teils der Bevölkerung zum Umgang mit Straftätern geprägt seien von Rache und Wegschließen, also archaischen Vorstellungen, sagte Mathias Weilandt, 2012 bis 2017 erst Vollzugsleiter, dann Gefängnisdirektor der JVA Zeithain, seit 2019 Staatssekretär im sächsischen Justizministerium. Weitere Schwierigkeit: Alle Verantwortung für die Art des Vollzugs liege bei den Gefängnissen, mithin auch das Risiko. Mit einer geplanten Gesetzesänderung will er auch die Gerichte in die Entscheidung über die Vollzugsform einbinden.