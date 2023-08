Sozialwohnungen ohne Mieter in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

irgendwie geht es immer weiter. Weil es muss. Das klingt nach Durchhalteparole. Auf der einen Seite besteht in Dresden ein riesiger Bedarf an Wohnungen. Fast 1000 Flüchtlinge mit Bleibestatus besetzen teure Heimplätze und belegen Ressourcen, die dringend für die zahlreich ins Land strömenden Menschen gebraucht werden. Doch die Asylberechtigten finden keine für sie bezahlbaren Wohnungen.

Neubau sucht Mieter: Das Mehrfamilienhaus in der Rudolf Renner Straße 14. © Quelle: Anja Schneider

Auf der anderen Seite ist der Wohnungsneubau nahezu zum Stillstand gekommen. Es rechnet sich nicht mehr. Baukosten und Zinsen steigen, Wohnungsbau ist nicht mehr lukrativ. Eine gleichbleibende Zahl an Wohnungen und eine immer größere Zahl an Wohnungssuchenden, das kann nicht gutgehen.

Es braucht von allen etwas: Ein Konjunkturprogramm der Bundesregierung, eine aktive Wohnungspolitik vom Freistaat und auch städtische Gelder für den sozialen Wohnungsbau. Es braucht aber auch mutige Unternehmer, die neue Wege in der Krise gehen und das Baugeschehen am Laufen halten.

Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Dresden ein zentrales Portal für Sozialwohnungen einrichtet, einen Immobilienscout für geförderten Wohnraum in Dresden. Holger Siering Vorstand der TreuBau Dresden AG

Wo liegen die großen Konfliktlinien in Europas Gesellschaften? Das hat die MIDEM-Studie von der TU Dresden um Politikwissenschaftler Hans Vorländer untersucht. © Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Polarisierung der Gesellschaft: „Wo Hass und Hetze dominieren, kann man nicht mehr miteinander reden“

Ein Forscherteam um Politikwissenschaftler Hans Vorländer an der TU Dresden hat untersucht, welche Themen in Europa am meisten polarisieren und welche Wählergruppen Andersdenkende besonders stark ablehnen.

Bei den DFB-Frauen herrschte nach Abpfiff große Trauer. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Zu nervös, Defensive überfordert: Das WM-Aus in der Analyse

Mit großen Hoffnungen war das DFB-Team zur Frauen-WM gereist – nach wechselhaften Leistungen steht das blamable Vorrunden-Aus zu Buche. Eine Analyse.

Öffentliches Gartenfest des Kleingartenvereins Reisewitzer Höhe. Ort: Festplatz des KGV Reisewitzer Höhe, Mohorner Straße, 01159 Dresden.

10 Uhr: Sommertour - Katja Meier, Sachsens Staatsministerin für Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, besucht in Dresden den Verein Arbeit und Leben e.V. mit dem Projekt „Politische Teilhabe von Jugendlichen in der Zuwanderungsgesellschaft“.

11.15 Uhr: Deckelfest für die die neue Tiefgarage am Weißen Hirsch auf dem Gelände des Parkhotels Dresden.

Alexej Nawalny, russischer Oppositionspolitiker, wird in einem Gerichtssaal des Moskauer Stadtgerichts per Videoverbindung aus seiner Gefängniskolonie zu einer Anhörung zugeschaltet und ist auf einem Bildschirm zu sehen. © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Im Fall des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny will das Moskauer Stadtgericht in einem umstrittenen Extremismus-Prozess heute das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat 20 Jahre Straflager beantragt.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Straflager Melechowo statt, wo Nawalny auch seine bisherige Strafe verbüßt. Zwei von neun Jahren hat der bekannteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin bereits abgesessen.

Insgesamt brachte die Staatsanwaltschaft gegen Nawalny sieben Anklagepunkte vor, darunter Gründung und Finanzierung einer extremistischen Organisation sowie Verharmlosung des Nationalsozialismus. Nawalny gilt international als politischer Gefangener. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Das Foto zeigt einen in Basel entdeckten Japankäfer (Popillia japonica). © Quelle: Stephan Ramin/Stadtgärtnerei Ba

... der Japankäfer: Warum das Insekt in Deutschland zum Problem werden kann

Mehrere Japankäfer sind inzwischen hierzulande in Fallen getappt, was Fachleuten besorgt. Denn das Insekt ist für seinen großen Appetit bekannt, ein flächendeckender Befall wäre deshalb sehr problematisch. Pflanzenschützerinnen und Pflanzenschützer bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

