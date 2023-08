﻿Wann findet ein Bauherr in Dresden Mieter für Sozialwohnungen?

Dresden. Ein Vermieter sucht händeringend Mieter für Sozialwohnungen. Holger Siering ist Vorstand der TreuBau Dresden AG, die an der Rudolf-Renner-Straße ein Mehrfamilienhaus mit 17 Sozialwohnungen gebaut hat. Im Juni waren die Wohnungen bezugsfertig, standen aber überwiegend leer mangels Nachfrage. Was läuft schief im Wohnungsbau? Ist die Förderung zu niedrig? Sind 7,80 Euro Kaltmiete zu hoch? Ein Interview mit Holger Siering.

Holger Siering, Vorstand der TreuBau Dresden AG. © Quelle: Jens Kirschlaeger

Frage: Wie sieht es aus: Haben Sie Mieter für Ihre Sozialwohnungen gefunden?

Holger Siering: Wir haben inzwischen zehn von 17 Wohnungen vermietet. Neun fest, ein Mietvertrag steht vor dem Abschluss. Nach sechs Monaten Vermietung ein mäßiger Erfolg.

Warum hat Dresden kein Portal für Sozialwohnungen?

Wie unterstützt Sie das städtische Sozialamt?

Sehr gut. Ein Mietvertrag ist ausschließlich dank Vermittlung des Sozialamtes abgeschlossen, ein weiterer mit Unterstützung aus dem Amt. Die Zusammenarbeit funktioniert wirklich sehr gut, auf unsere E-Mails erhalten wir binnen zwei Tage eine Antwort. Wir haben Partner, die sich kümmern. Aber es ist nicht so, dass wir mit Interessenten zugeschüttet werden.

Was muss aus Ihrer Sicht besser laufen?

Ich würde mir wünschen, dass die Stadt Dresden ein zentrales Portal für Sozialwohnungen einrichtet, einen Immobilienscout für geförderten Wohnraum in Dresden. Wenn ich lese, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden vier bis fünf Interessenten für eine Wohnung hat, dann frage ich mich schon, warum diese Haushalte nicht zu uns geschickt werden. Außerdem muss die Stadt aktiver den Wohnberechtigungsschein bewerben. Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie einen Anspruch darauf haben. Seit einiger Zeit ist die Stadt aber aktiver geworden.

Bald werden die nächsten Sozialwohnungen fertig

Wann werden Sie das Wohnhaus in Cotta voll vermietet haben?

Wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei bis drei Monaten Vollvermietung konstatieren können. Aber wir bleiben vorsichtig.

Haben Sie zu wenig für die Sozialwohnungen geworben?

Wir vermarkten seit über 30 Jahren Immobilien, und das mit Erfolg. Ich glaube, wir verstehen unser Handwerk.

Werden Sie weiter Sozialwohnungen bauen?

Bald wird unser Neubau an der Tharandter Straße mit 16 Sozialwohnungen für Ein-Personen-Haushalte und zwei Wohnungen für Zwei-Personen-Haushalte fertig. Der Neubau liegt nah an der Technischen Universität, wir hoffen, hier schneller Mieter zu finden. Aber unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen kann ich unseren Gesellschaftern nicht empfehlen, neue Projekte im geförderten Wohnungsbau zu planen.

Das wirtschaftliche Risiko ist höher

Ist die Förderung nicht auskömmlich?

Nein. Doch die Förderung ist nur ein Aspekt von vielen. Die Stadt ist ja selbst noch auf der Suche, wie sie mit privaten Bauträgern umgehen will. Das fängt bei den Wohnungsgrößen an, die uns empfohlen wurden und hört bei den Mietern auf. Das wirtschaftliche Risiko ist für uns höher als auf dem freien Wohnungsmarkt.

Sind 7,80 Euro Miete pro Quadratmeter für eine Sozialwohnung zu hoch?

Wir sprechen bei den Wohnungen in Cotta von einem Vorhaben, dass – ich sage mal – zu Friedenszeiten geplant und finanziert wurde. Die Baukosten waren niedriger als jetzt, die Zinsen waren noch im Keller. Wir konnten mit einer Miete von 11,30 Euro pro Quadratmeter kalkulieren, haben 3,50 Euro Förderung erhalten und kommen so auf 7,80 Euro. Das ist für eine Neubauwohnung sehr günstig. Wir hatten damit gerechnet, dass das für Menschen mit kleinen Einkommen interessant ist.

Die Angebotsmiete muss auch steigen

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann sagt, der Fördersatz müsste bei 6 Euro pro Quadratmeter liegen, damit man auf eine Miete von 5,30 Euro käme und die Wohnungen auch an Empfänger von Sozialleistungen vermieten kann. Geht die Rechnung auf?

Nein. Weil Frau Kaufmann die Angebotsmiete nicht erhöht. Es funktioniert nur, wenn die Angebotsmiete an die Baukosten angeglichen oder ein Baukostenzuschuss gezahlt wird. Für 11,30 Euro Angebotsmiete bekomme ich heute keinen Wohnraum gebaut. Die Baukosten und Zinsen steigen, die Grundstückspreise sind hoch. Es gibt Kollegen in der Branche, die mit einer Kostenmiete von 19 Euro rechnen, um eine kleine Rendite erzielen zu können. Ziehe ich davon 6 Euro ab, bin ich bei 13 Euro.

„Ich freue mich über jeden neuen Kran“

Zum Mitschreiben: Weder privat finanzierter noch geförderter Wohnungsbau ist gegenwärtig möglich, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen?

So ist es. Doch es gibt mutige und innovative Unternehmen, die in der jetzigen Situation auch Chancen sehen und diese nutzen. Ich freue mich über jeden neuen Kran, den ich in der Stadt sehe, weil er mir zeigt, dass es immer irgendwie weitergeht. Aber es ist viel zu wenig für den großen Bedarf an Wohnraum, den wir haben. Ich persönlich frage mich zum Beispiel, wie das kooperative Baulandmodell funktionieren soll.

Wenn wir Bauträger in Plangebieten mindestens 15 Prozent Sozialwohnungen bauen müssen, bei großen Vorhaben sogar 30 Prozent, wer soll denn in diese Wohnungen einziehen? Wir haben ganz ohne Verpflichtung Sozialwohnungen gebaut, um unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, und finden nur schwer Mieter. Wenn man dann hinterher feststellt, dass sozialer Wohnungsbau nicht funktioniert, weil die Miete vermeintlich zu hoch ist, ist das ja schön und gut. Aber das wirtschaftliche Risiko tragen wir.

„Ohne Förderung wären wir längst in der Vollvermietung“

Was halten Sie von einem Konjunkturpaket für den Wohnungsbau?

Ich bin der Letzte, der nach noch mehr Subventionen ruft. Woher soll denn das viele Geld kommen? Das muss doch erwirtschaftet werden. Außerdem haben wir bisher nur über Mietwohnungen und Sozialwohnungen gesprochen. Auch der freie Eigentumsmarkt braucht Unterstützung. Wenn der Freistaat Sachsen beispielsweise, von mir aus auch nur zeitlich befristet und beim Ersterwerb, auf die Grunderwerbssteuer verzichten würde, wäre das ein gutes Signal.

Wenn Wirtschaft nur mit Subventionen funktioniert, läuft etwas falsch. Wir müssen an einen Punkt kommen, an dem es sich wieder für alle rechnet. Wir haben in der Stollestraße parallel zu den Sozialwohnungen in Cotta ein Haus ohne Förderung errichtet, natürlich mit ganz anderen Grundrissen als beim geförderten Wohnungsbau. Das Gebäude ist komplett vermietet zu Durchschnittspreisen von 12 Euro. Wenn wir auf Fördermittel verzichtet hätten, wären wir in Cotta auch längst in der Vollvermietung. Das ist der Widerspruch, für den wir eine Lösung brauchen.

