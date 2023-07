﻿Der Wohnungsmarkt in Dresden ist völlig aus den Fugen

Dresden. Ein Bauträger baut mit staatlichen Fördermitteln Sozialwohnungen in Cotta und findet keine Mieter. Trotz einer Nettokaltmiete von 7,80 Euro. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) beklagt einen Mangel an preiswerten Wohnungen in Dresden. Wie passt das zusammen? Ein Interview.

Frage: Was läuft schief, wenn ein Anbieter händeringend nach Mietern für Sozialwohnungen sucht?

Kris Kaufmann: Lassen sie uns mit einer Zahl beginnen: 7,80 Euro pro Quadratmeter. Diesen Betrag müssen Investoren im öffentlich geförderten Wohnungsneubau mittlerweile für eine Sozialwohnung aufrufen, um ihre Projekte wirtschaftlich darstellen zu können. Diese Nettokaltmiete muss sich ein Haushalt erstmal leisten können.

Inflation, stetig steigende Baukosten und Finanzierungszinsen führen auch bei der städtischen Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) zu Neubaumieten für Wohnungen, die jenseits der Grenze von sieben Euro pro Quadratmeter netto kalt liegen. Einkommensschwache Personen – und für diese sind Sozialwohnungen bestimmt – können sich diese Preise faktisch nur noch schwer leisten.

Die Dimensionen, die die anfänglichen Fördermieten im sozialen Wohnungsneubau mittlerweile erreicht haben, sind für einen Teil der Anspruchsberechtigten zu hoch. Zum Vergleich: Am freien Markt werden aktuell für neu errichtete Mietwohnungen mehr als zwölf Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Auch für durchschnittliche Einkommen durchaus eine Hausnummer.

7,80 Euro sind eine Hürde für Einkommensschwache

Gibt es keine Haushalte mit Wohnberechtigungsschein, die für 7,80 Euro eine Neubauwohnung beziehen wollen?

Die betreffenden Wohnungen am konkreten Neubaustandort in Cotta sind zum 1. Juni als bezugsfertig gemeldet worden. Der Anbieter muss sodann für seine Wohnungen werben. Die WiD oder der Bauträger USD bewerben ihre Angebote frühzeitig und zum Teil deutlich vor dem Termin der Bezugsfertigkeit. Zum Beispiel mit Tagen der offenen Tür. So werden die potenziellen Mieter zeitnah auf die Wohnungen aufmerksam.

Das Verfahren unterscheidet sich bei Sozialwohnungen also nicht vom Vermittlungsprozess auf dem freien Wohnungsmarkt. Die Besonderheiten stecken aber im Detail. Sind Sozialwohnungen beispielsweise nach acht Wochen nicht vermietet, unterstützt das Sozialamt und geht in die Vermittlung der Wohnungen über. Dem Vermieter werden Interessenten direkt vermittelt. Die Hürde bleibt aber: Bei 7,80 Euro wird sich jeder einkommensschwächere Haushalt überlegen, ob er sich eine Wohnung, auch wenn er anspruchsberechtigt ist, leisten kann. Schlussendlich werden aktuell auch die Nebenkosten zur zweiten Miete und müssen noch zusätzlich mitgedacht werden.

30 Prozent soll die Bruttokaltmiete nicht übersteigen

Was ist denn eine angemessene Miete?

Für Haushalte sollte die Bruttokaltmiete 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Die eine angemessene Miete gibt es daher nicht. Je nach dem verfügbaren Einkommen sind für Haushalte unterschiedliche Miethöhen leistbar. Auch für Haushalte innerhalb der geltenden Einkommensgrenzen für den Bezug eines Wohnberechtigungsscheines und damit der Zugangsvoraussetzung für eine öffentlich geförderte Wohnung. So hat der Freistaat die Einkommensgrenzen für einen Wohnberechtigungsschein im Jahr 2021 deutlich angehoben. Für einen Zwei-Personen-Haushalt beträgt die Obergrenze 2100 Euro pro Monat.

Wenn es aber so lange dauert, Sozialwohnungen zu vermieten – braucht Dresden dann überhaupt Sozialwohnungen?

Der Bedarf ist massiv. Es gibt sehr viele Menschen, die preisgünstigen Wohnraum suchen. Wir liegen in Dresden bei einer Bestandsmiete von 7,10 Euro pro Quadratmeter und einer Neubaumiete von etwa zwölf Euro. 7,80 Euro sind preisgünstig für Neubau, aber letztlich zu teuer für einkommensschwache Personen.

Es braucht dringend ein Umdenken in der Förderpolitik des Freistaats. Der Baukostenindex ist seit 2015 um 81,1 Prozent gestiegen, der Fördersatz aber nur um 37,1 Prozent. Statt 3,50 Euro fördert der Freistaat jetzt belegungsgebundenen Wohnraum mit 4,80 Euro pro Quadratmeter. Das Förderprogramm fängt die gestiegenen Kosten aber noch immer unzureichend auf. Trotz Förderung müssen Mieten aufgerufen werden, die nicht mehr als preisgünstig bezeichnet werden können. Das ist das strukturelle Problem, vor dem wir stehen.

„Wir brauchen wirklich preiswerte Wohnungen“

Wenn Sozialwohnungen nicht preisgünstig sind – was muss dann passieren?

Wir brauchen dringend wirklich preiswerte Wohnungen. Nach wissenschaftlichen Erhebungen haben wir einen Mehrbedarf von 10 000 bis 23 000 Sozialwohnungen. Die Zahlen variieren deshalb so stark, da Bezahlbarkeit kein Normativ darstellt. Nehme ich an, dass ich mir 40 Prozent meines Einkommens für meine Bruttowarmmiete und damit fürs Wohnen leisten kann, fehlen 10 000 Wohnungen, nehme ich 30 Prozent an, brauchen wir 23 000.

Das Problem besteht derzeit darin, dass die Kosten der Unterkunft (KdU), die Haushalten vom Jobcenter fürs Wohnen erstattet werden, gedeckelt sind. Damit können viele Menschen trotz Wohnberechtigungsschein neugebaute Sozialwohnungen nicht beziehen. Diese liegen aus den eben erläuterten Gründen vor allem bei den kleineren Wohnungen über den KdU-Sätzen.

„Ich beobachte den Trend mit Sorge“

Wie wollen Sie das Problem lösen? Die Bauwirtschaft liegt am Boden, selbst die WiD kann keine neuen Vorhaben starten. Wie kommt Dresden zu preisgünstigem Wohnraum?

Auf kommunaler Ebene allein ist dieses Problem nicht lösbar. Wir müssen konstatieren, dass begonnene Wohnungsbauvorhaben zwar noch abgeschlossen werden, aber danach nichts Neues in Größenordnungen hinzukommen wird. Mit Sorge beobachte ich diesen Trend, dass private Bauherren ihre Vorhaben auf Eis legen, weil sich diese mit den aktuellen Parametern nicht rechnen.

Die WiD ist hier keine Ausnahme. Auch unsere eigene Gesellschaft muss den Bau neuer Projekte unter den aktuellen Rahmenbedingungen aussetzen. Ein kleiner Lichtblick ist die Richtlinie für den preisgünstigen Wohnungsbau, die die Sanierung von bestehendem Wohnraum mit öffentlichen Mitteln ermöglicht. Ich wünsche mir, dass Genossenschaften oder die private Bauwirtschaft diese Möglichkeit nutzen. Grundsätzlich stelle ich fest, dass wir zwar dringend preisgünstigen Wohnraum benötigen, jedoch das aktuelle Marktgeschehen und die Förderkulisse hierfür nicht den notwendigen wirtschaftlichen Rahmen bieten. Die Wohnungsbaupolitik von Bund und Freistaat funktioniert nicht.

Der Fördersatz müsste bei sechs Euro liegen

Welche Förderquote wäre denn in der Lage, den Wohnungsbau anzukurbeln?

Wir brauchen einen Satz um die sechs Euro. Für die Wohnungen in Cotta hätte dies eine Kaltmiete von 5,30 Euro pro Quadratmeter zur Folge.

Die Stadt hat 2006 ihre kommunalen Wohnungen verkauft. Jetzt fordert die Stadt Geld vom Freistaat, um kommunales Wohneigentum zu schaffen. Ist das nicht unlogisch?

Nein. Ich hielt den Komplettverkauf bereits damals für die völlig falsche Entscheidung, kann aber heute Vergangenes nicht ändern. Die Vonovia SE als Eigentümerin der früheren kommunalen Wohnungen vermietet weiterhin zu preisgünstigen Konditionen und ist insbesondere für Einkommensschwache der Vermieter in dieser Stadt. Wir haben bei Vonovia zudem 10 000 Wohnungen im Belegungsrecht.

Rückkauf sichert Handlungsfähigkeit

Warum will die Stadt 3000 Wohnungen von Vonovia kaufen? Wäre das Geld nicht besser im Neubau angelegt?

Ein Rückkauf ist ein wichtiges Moment, um Handlungsfähigkeit zu bewahren. Spätestens 2036 laufen die Belegungsrechte bei Vonovia aus. Wir mehren mit dem Rückkauf nicht den Wohnraum. Aber wir bewahren uns diesen preisgünstigen Wohnraum dauerhaft.

Kann die Stadt den Wohnungsbau fördern?

Unterm Strich wäre die Folge, Baukostensteigerungen mit städtischen Mitteln aufzufangen und damit Gelder in den sozialen Wohnungsbau nachhaltig zu investieren statt in teure Mobile Raumeinheiten für Geflüchtete. Wir befinden uns seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und steigender Zahlen Asylsuchender in einer Dynamik, die wir so noch nicht kannten. Dies alles erschwert die Situation am Wohnungsmarkt und die Versorgungssituation im preiswerten Segment.

940 Aufenthaltsberechtigte belegen Heimplätze

Wie lange dauert es, bis Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel Wohnraum finden?

Das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge (BAMF) braucht weniger Zeit als früher für die Asylverfahren. Letztes Jahr waren es durchschnittlich 6,7 Monate, um ein Asylverfahren zu beenden. Mit zunehmender Anzahl an Geflüchteten steigt der Bedarf an preisgünstigem Wohnraum. Wir haben im Moment 940 Menschen, die Anspruch auf Aufenthalt und damit auf eine Wohnung haben, aber in städtischen Unterkünften bleiben müssen, weil sie nichts finden. Diese Menschen belegen dringend benötigte und kostenintensive Ressourcen für neu ankommende Geflüchtete. Es wird immer enger in unseren Unterkünften.

Wie viele Flüchtlinge finden denn im Durchschnitt pro Monat eine Wohnung?

Im Durchschnitt können wir 78 Menschen im Monat aus dem Kontext Flucht und Asyl in Wohnungen vermitteln.

Wie hoch ist der Bedarf?

Wir brauchen schnell 880 kleine und 150 größere Wohnungen.

Betriebskostenabrechnungen verschärfen Problem

Wie geht es weiter?

Ich fasse meine Botschaft zusammen: die kommunale Familie allein kann keine wesentliche Veränderung beim sozialen Wohnungsbau bewirken. Wir brauchen dringend die starke Unterstützung des Bundes und des Freistaats als nachhaltige Fördermittelgeber.

Nebenkostenabrechnung: Erst prüfen, dann zahlen Einmal im Jahr werden die Betriebskosten abgerechnet. Laut Deutschem Mieterbund enthält etwa jede zweite Abrechnung Fehler. © Quelle: dpa

Mit Sorge betrachte ich darüber hinaus die ersten Betriebskostenabrechnungen, die Mieterinnen und Mieter für 2022 erreichen. Haushalte müssen teilweise 1200 Euro nachzahlen. In der Folge steigen die Abschläge dann um 100 Euro pro Monat. Da geraten Menschen über Nacht in eine Notlage, die sich das nie hätten träumen lassen.

Ich empfehle deshalb immer, sämtliche Hilfsinstrumente in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise kann auch allein in dem Monat ein Anspruch auf Bürgergeld gegeben sein, in dem die Betriebskostennachzahlung fällig wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter oder im Sozialamt informieren gern.

www.dresden.de/wohnhilfen

www.dresden.de/jobcenter

