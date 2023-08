Dresdner mit sozialen Problemen bekommen künftig schneller Hilfe

Dresden. Menschen, die in Dresden derzeit mit sozialen Problemen zu kämpfen haben, sollen künftig schneller und unkomplizierter Hilfe bekommen. Das verspricht die Stadt Dresden mit einem neuen Online-Dienst. Mit „nur wenigen Klicks“ soll Hilfe angefordert werden können. Die Probleme sind vielfältig, mal sind es Schulden, mal der plötzliche Wohnungsverlust, eine drohende Zwangsräumung, Energie- oder Mietschulden, mal sind es auch Suchtprobleme, bei denen das Sozialamt helfen kann.

Terminvereinbarung rund um die Uhr möglich

Der neue Online-Assistent soll Menschen mit diesen Problemen künftig helfen. Auf der Internetseite gibt es einen Link zur Terminanfrage. Dort kann der Betroffene dann ankreuzen, zu welchem Thema er eine Beratung wünscht. Die nächsten Felder betreffen die Lebensumstände, Haushalt, Arbeit und ob Sozialleistungen empfangen werden. Außerdem ist Platz für weitere Informationen. Die Terminvereinbarung ist rund um die Uhr möglich und das Sozialamt ordnet die Dringlichkeit entsprechend den vorliegenden Informationen ein, teilt die Stadt mit. Per E-Mail bekommen die Ratsuchenden dann eine Bestätigung, dass die Anfrage eingegangen ist. Außerdem sind Fragen zu den einzelnen Problemen direkt auf der Internetseite ausführlich beantwortet und bieten bereits eine erste Hilfe.

Die Landeshauptstadt möchte mit dem neuen Angebot erreichen, dass Menschen in Not schneller und unkomplizierter Hilfe bekommen und nicht an langen Wartezeiten oder umständlichen Terminvereinbarungen scheitern. „Die Hürden für den Zugang zu Unterstützung sollen so gering wie möglich gehalten werden“, heißt es aus der Stadtverwaltung dazu. Gerade in sozialen Krisen sei das wichtig.

Dienste weiterhin telefonisch erreichbar

Das neue Angebot der Stadt Dresden ersetzt nicht den telefonischen oder gar persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern des Sozialamtes, es ergänzt lediglich den behördlichen Service und erleichtert den bürokratischen Akt für die Betroffenen. Wer lieber anrufen möchte, erreicht die Helfer beim Sozialamt unter der Telefonnummer 0351 488 49 89 dienstags zwischen 9 und 12 sowie zwischen 14 und 18 Uhr, donnerstags zwischen 9 und 12 sowie zwischen 14 und 16 Uhr. Wer mit Suchtproblemen zu kämpfen hat und Hilfe benötigt, erreicht den mobilen Suchtdienst unter den Nummern 0351 488 49 89 und 0351 488 49 95.Weitere Informationen:www.dresden.de/soziale-probleme

