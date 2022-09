Sondermüll loswerden: Das Schadstoffmobil fährt wieder durch Dresden

Bis zum 1. Oktober können Dresnder wieder ihren Sondermüll an den über 90 Haltepunkten des städtischen Schadtstoffmobils kostenlos und bequem entsorgen.

Batterien und Akkus können Dresdner ebenfalls an den Haltepunkten des Schadstoffmobils loswerden.

Dresden. Das Schadstoffmobil ist noch bis zum 1. Oktober wieder in Dresden unterwegs und unterstützt die Bewohner kostenlos bei der sicheren Entsorgung ihres Sondermülls. Laut Stadtverwaltung können Einzelpersonen bis zu 25 Liter Flüssig-Schadstoff an den über 90 Haltepunkten abgeben. Leuchtstoffröhren, LED- sowie Energiesparlampen, Akkus und Batterien werden ebenfalls eingesammelt. Als Schadstoffe zählen unter anderem Haushaltsreiniger, Entkalker, Nagellackentferner, Spraydosen, wie beispielsweise Haarlack oder Deopsprays, Insektensprays, Düngemittel, Motor- oder größere Mengen Frittieröl, flüssige Farbreste und Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe, Batterien und Akkus.

Zu erkennen sind die schadstoffenthaltenden Substanzen an einem rot oder orangefarbig markierten Gefahrensymbol auf der Verpackung. Die Stadt bittet die Bürger, Schadstoffe unvermischt und möglichst in der Originalverpackung direkt den Einsammlern zu übergeben. Das Abstellen am Straßenrand sei genauso wenig erlaubt wie eine Entledigung über die Abfalltonne oder Toilette, da die Stoffe zumeist umweltschädlich und gesundheitsgefährdend sind. Wann das Schadstoffmobil wo genau hält, erfahren Interessierte im Internet oder über das Abfall-Info-Telefon.

Internet dresden.de/schadstoffmobil; Tel. 0351 488 96 33

Von tik