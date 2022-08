Dresden. Der Botanische Garten in Dresden an der Stübelallee lädt am Sonntag, 28. August, 11 bis 18 Uhr zum Sommerfest ein. Das bietet allen, die Interessen an der Natur, an Tieren und außergewöhnlichen Pflanzen haben, ein abwechslungsreiches Programm.

An 19 Stationen von 17 Mitveranstaltern gibt es u.a. Mitmachangebote. So kann man am Stand vom Hof Kornrade filzen. Erstmals dabei sind die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden und ein kreatives Anwohnerprojekt zur Bewässerung von Kastanienbäumen am Stresemannplatz.

Gartenbesitzer können sich über ein umfangreiches Angebot ausgefallener Tomatensorten informieren, Zimmerpflanzenfreunde werden eher am Stand der Dresdner Kakteenfreunde Halt machen. Heil- und Gewürzkräuter sind ebenso Thema wie ausgefallene Obstgehölze, deren Früchte köstliche Brotaufstriche liefern, oder seltene Wildobstarten in naturnahen heimischen Mischwäldern.

Des Weiteren können sich Besucher über die fachgerechte Haltung von Terrarientieren und die Imkerei informieren. Der Freundeskreis des Botanischen Gartens bietet einen kleinen Imbiss und Getränke an.

