﻿Sommerempfang in Dresden an einem nicht zufällig gewählten Ort

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat am Sonnabend etwa 700 Gäste zu einem Sommerempfang auf der Dresdner Galopprennbahn empfangen. Der Veranstaltungsort ist nicht zufällig gewählt, dieser liegt mitten im möglichen Gebiet der Bundesgartenschau 2033 (BUGA), für die sich Dresden bewerben will.

Ehrenamtlich Aktive für Natur- und Umweltschutz

Neben Stadträten, Beigeordneten, Stadtbezirksamtsleitern und Ortsvorstehern waren auch Menschen aus Prohlis eingeladen, die sich für den Stadtteil engagieren: ehrenamtlich Aktive für Natur und Umweltschutz, insbesondere Vorsitzende der Kleingartenvereine. Außerdem kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung, vom Sport, aus der Unternehmerschaft und den Kirchgemeinden sowie von Sozial- und Kultureinrichtungen zum Empfang.

Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag

Hilbert erklärte: „Eine Dresdner Bewerbung für die Bundesgartenschau 2033 sehe ich als Chance, unsere Stadt noch grüner, klimafreundlicher und lebenswerter zu gestalten.“ Mit dem Schwung einer Bundesgartenschau könne die Stadt bereits begonnene Planungen bündeln, Projekte zusammenführen und noch besser umsetzen. Immerhin gehe es um einen dreistelligen Millionenbetrag, mit dem Dresden in zehn Jahren so viel Stadtentwicklung machen könnten wie sonst in 50 Jahren.

Feiern bis in die Nacht

Für die Musik neben den Reden sorgte die Werkstatt Bigband der Hochschule für Musik. Zum lockeren Teil des Sommerempfangs nach der Rede des OB gab es Live-Musik von Big Fat Shakin zu hören. An einem Pavillon konnten sich die Gäste über die Bewerbung um die Bundesgartenschau 2033 informieren. Daneben war viel Raum für Gespräche abseits der politischen Bezüge – sich durchaus nicht immer freundlich gesonnene Stadträtinnen und Stadträte standen gemütlich bei Bier oder Wein nebeneinander, bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde geplaudert, gefeiert und getanzt.

