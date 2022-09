﻿Sollen Autofahrer und Mieter in Dresden die Verkehrsbetriebe finanzieren?

13. SportScheck Run Dresden beeinträchtigt den Verkehr am Wochenende

Am Wochenende findet in Dresden der 13. SportScheck Run statt. Der Lauf führt durch Alt- und Neustadt. Im gesamten Streckenverlauf kommt es am Sonntag zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr zu Einschränkungen.